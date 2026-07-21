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Раян Рейнольдс анонсував новий фільм про Дедпула

Ірина Маймур 21 липня 2026
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Канадський актор Раян Рейнольдс заявив, що в майбутньому вийде ще один фільм про персонажа коміксів Marvel Дедпула. Під час Fanatics Fest 2026 він розповів, що нова історія може звернутися до маловідомих сюжетів, які досі не показували на екрані, пише MovieWeb.

За словами Рейнольдса, у попередніх екранізаціях залишилося чимало невикористаного матеріалу. Він згадав роботи одного зі співавторів Дедпула Фабіана Нісізи, а також сценариста коміксів Джеррі Даґґана.

«Дещо готується. Згодом буде ще один фільм про Дедпула», — сказав актор.

Водночас Рейнольдс не уточнив, на якому етапі перебуває проєкт. Він також не назвав сюжет, дату початку зйомок або прем’єри.

Нова заява відрізняється від попередніх коментарів Рейнольдса. У квітні 2026 року він розповідав, що має деякі напрацювання, однак не планує знову будувати історію винятково навколо Дедпула. За словами актора, персонаж краще підходить для другорядної ролі та взаємодії з іншими героями.

Раніше Рейнольдс також зазначав, що Дедпул зберігає привабливість завдяки рідкісним і несподіваним появам. Тому актор не хотів одразу повертатися до ще одного повноцінного сольного фільму.

Рейнольдс зіграв персонажа у фільмах «Дедпул» 2016 року, «Дедпул 2» 2018-го та «Дедпул і Росомаха» 2024-го. В останній стрічці до ролі Росомахи повернувся Г’ю Джекман. Режисером фільму став Шон Леві, а Рейнольдс був одним зі сценаристів і продюсерів.

Прев'ю відео

«Дедпул і Росомаха» зібрав у світовому прокаті понад $1,3 мільярда. Попри касовий успіх стрічки, Marvel Studios поки що не повідомляла дату виходу наступного фільму про Дедпула.

Які саме комікси можуть стати основою нової історії, Рейнольдс не уточнив. Серед незвичних сюжетів про персонажа є його протистояння з зомбі-президентами США та серія «Deadpool Kills the Marvel Universe», присвячена боротьбі Дедпула з героями всесвіту Marvel.

Фото: Dick Thomas Johnson / Wikimedia Commons
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