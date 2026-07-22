Помер саксофоніст Плас Джонсон, який виконав культову композицію з «Рожевої пантери»

У США у віці 94 років помер джазовий саксофоніст Плас Джонсон, найбільш відомий виконанням саксофонного соло в композиції The Pink Panther Theme з фільму «Рожева пантера». Про це повідомляє The Guardian.

Музикант помер 15 липня у районі Ґранада-Гіллс у Лос-Анджелесі. До свого 95-річчя він не дожив шість днів.

Світову популярність Джонсону принесла співпраця з композитором Генрі Манчіні. У 1963 році вони записали The Pink Panther Theme, яка згодом стала однією з найвідоміших кіномелодій в історії.

Саундтрек отримав три премії «Греммі», був номінований на «Оскар», а Американський інститут кіно включив його до списку найкращих музичних тем для фільмів.

За словами самого Джонсона, запис композиції потребував лише двох дублів. Після завершення музиканти в студії навіть аплодували, що, за його словами, було великою рідкістю.

Плас Джонсон народився в Луїзіані та починав музичну кар'єру разом із батьком, який грав на банджо і саксофоні. Після переїзду до Лос-Анджелеса у 1954 році Джонсон став одним із найзатребуваніших сесійних саксофоністів і записувався з такими виконавцями, як Френк Сінатра, Марвін Ґей, Нет Кінг Коул, Бі Бі Кінг і Джонні Отіс.