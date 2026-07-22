У Вірменії можуть знести модерністський термінал аеропорту «Звартноц»

Старий модерністський комплекс міжнародного аеропорту «Звартноц» у Єревані можуть знести. Уряд Вірменії ініціював виключення будівлі зі списку нерухомих пам’яток історії та культури Єревана. Про це повідомляє видання Hetq.

22 січня уряд схвалив п’яту поправку до концесійної угоди, укладеної 17 грудня 2001 року з компанією Corporacion America, що належить аргентинсько-вірменському бізнесмену Едуардо Ернекяну. Документ передбачає інвестиційну програму з реконструкції обсягом $425 млн, яку мають реалізувати до кінця 2033 року.

Зокрема, старий термінал, збудований у 1982 році, планують реконструювати та модернізувати, оскільки, за оцінкою уряду, він не відповідає сучасним технічним вимогам. Для цього будівлю хочуть виключити зі списку нерухомих пам’яток історії та культури, що зробить можливим знесення споруди.

Водночас Центр Артура Тарханяна — одного з авторів проєкту «Звартноца» — 16 липня заявив, що рішуче засуджує ініціативу уряду позбавити будівлю охоронного статусу.

«У світі збереглося лише сім таких аеропортів, що перебувають під державною охороною як важливі зразки архітектурної та культурної спадщини навіть після припинення їх експлуатації. Ми ще раз наголошуємо, що стару будівлю аеропорту "Звартноц" можна знову ввести в експлуатацію, привівши її у відповідність до міжнародних стандартів», — йдеться у заяві Центру.