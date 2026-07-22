LEGO випустить набір за мотивами серіалу «Цілком таємно» — із кабінетом Малдера та НЛО

Компанія LEGO у співпраці з Disney Entertainment представила набір за мотивами серіалу «Цілком таємно» («The X-Files»). Конструктор складається з 1478 деталей, пише Variety.

Набір належить до серії LEGO Ideas і розрахований на аудиторію від 18 років.

У композиції поєднали деталізований кабінет агента ФБР Фокса Малдера, лісову галявину та НЛО, встановлений на прозорій опорі, завдяки якій він наче зависає над землею.

У зібраному вигляді модель має понад 30 сантиметрів заввишки, 23 сантиметри завширшки і стільки ж завглибшки.

До набору входять вісім мініфігурок: Фокс Малдер, Дана Скаллі, Волтер Скіннер, містер Ікс, Алекс Крайчек, Карл Буш, Людина-черв’як і сірий прибулець. Комплект також містить фігурки жаби та бджоли.

У кабінеті Малдера відтворили впізнавані деталі із серіалу. Серед них — плакат «I Want to Believe», матеріали «Цілком таємно», напис «The Truth Is Out There», олівці в стелі та відсилання до звички героя їсти насіння соняшнику.

До презентації долучилася Джилліан Андерсон, яка зіграла Дану Скаллі. Акторка знялася в проморолику, стилізованому під розслідування її героїні.

«Побачити себе у вигляді мініфігурки водночас сюрреалістично й напрочуд приємно», — сказала Андерсон.

Початкову концепцію створив австралійський дизайнер і 3D-художник Брент Воллер. Він подав проєкт на конкурс LEGO Ideas, присвячений ностальгії за 1990-ми, і переміг у голосуванні. Воллер розповів, що вперше зібрав кабінет Малдера 2014 року під час перегляду серіалу, а згодом доповнив його лісовою сценою та НЛО. LEGO Ideas дає прихильникам бренду змогу пропонувати власні моделі, які після підтримки спільноти можуть перетворитися на офіційні набори.

Учасники програми LEGO Insiders отримають ранній доступ до набору 1 серпня. Загальний продаж розпочнеться 4 серпня. На американському сайті LEGO його ціна становить $199,99.

Покупці, які придбають набір із 1 до 10 серпня, також зможуть отримати бонусний комплект «The X-Files: Scully’s Lab», доки він буде в наявності. У ньому відтворили навчальну лабораторію Академії ФБР і додали мініфігурку Скаллі в лабораторному халаті та медичному одязі.