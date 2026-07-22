Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Петиція із закликом виключити Аргентину з чемпіонатів світу з футболу зібрала понад 23 мільйони підписів

Іван Назаренко 22 липня 2026
208

Петиція із закликом назавжди виключити збірну Аргентини з чемпіонатів світу зібрала понад 23,3 мільйона підписів після скандального фіналу Мундіалю-2026, в якому Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1:0. Про це повідомляє Euronews.

Петиція «Argentina Out», яка вже закрита, стверджує, що FIFA та судді нібито були упередженими на користь Аргентини та Ліонеля Мессі. Її автори заявили, що за менш ніж тиждень звернення підписали люди зі 170 країн.

У тексті петиції сказано: «Навіщо іншим збірним змагатися, якщо переможець уже визначений? Виключіть Аргентину з чемпіонату світу та дайте всім іншим чесний шанс». Після перемоги Іспанії автори додали: «FIFA нас проігнорувала, але Іспанія зробила свою справу».

Ініціатива майже встановила світовий рекорд за кількістю підписів. До рекорду «Книги рекордів Гіннеса» їй не вистачило близько мільйона голосів. Нинішній рекорд належить кампанії Jubilee 2000, яка у 1997 році зібрала понад 24,3 мільйона підписів із закликом списати борги найбідніших країн.

Тим часом FIFA підтвердила, що відкрила дисциплінарне розслідування через сутички після фінального матчу. За даними організації, в інцидентах могли брати участь футболісти Науель Моліна, Леандро Паредес, Тьяго Альмада та асистент тренера Роберто Аяла.

Під час турніру Аргентина неодноразово опинялася в центрі суперечок. У мережі обговорювали расистські скандування фанатів, спірні суддівські рішення та банер «Фолклендські острови — це Аргентина», який з'явився після півфіналу проти Англії.

Мітки
Новини
Читайте також
У Києві відбудеться фестиваль короткометражного кіно KISFF — покажуть близько 250 фільмів Про репера Снуп Доґґа знімуть байопік — прем’єра у 2027 році До 10-річчя фільму «Ла-Ла Ленд» кіностудія виправила постер, який роками дратував Раяна Ґослінга LEGO випустить набір за мотивами серіалу «Цілком таємно» — із кабінетом Малдера та НЛО
Архітектура Донбасу — будівлі, що можуть зникнути до того, як ви про них прочитаєте 22 липня 2026 Фотографка Келсі Макклеллан проти сірості 21 липня 2026 Я, норміс: як я майже наважився на імпланти члена та підборіддя 20 липня 2026 Київські замальовки. Випуск 46 19 липня 2026 Ростислав Грищенко, перший стриптизер Житомира, останній провідник мертвих 16 липня 2026 Культурна спадщина Швеції: як традиція снюсу відкрила шлях для ZYN та інших нікотинових паучів 16 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.