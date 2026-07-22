Петиція із закликом виключити Аргентину з чемпіонатів світу з футболу зібрала понад 23 мільйони підписів

Петиція із закликом назавжди виключити збірну Аргентини з чемпіонатів світу зібрала понад 23,3 мільйона підписів після скандального фіналу Мундіалю-2026, в якому Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1:0. Про це повідомляє Euronews.

Петиція «Argentina Out», яка вже закрита, стверджує, що FIFA та судді нібито були упередженими на користь Аргентини та Ліонеля Мессі. Її автори заявили, що за менш ніж тиждень звернення підписали люди зі 170 країн.

У тексті петиції сказано: «Навіщо іншим збірним змагатися, якщо переможець уже визначений? Виключіть Аргентину з чемпіонату світу та дайте всім іншим чесний шанс». Після перемоги Іспанії автори додали: «FIFA нас проігнорувала, але Іспанія зробила свою справу».

FIFA has confirmed it will investigate the "disgusting" scenes at the end of the World Cup final.



Argentina has gone viral for all the wrong reasons, and a petition to have them kicked out of the tournament has passed 23 million signatures.https://t.co/yd5EzEStw4 pic.twitter.com/639vFLJwV1 — euronews (@euronews) July 21, 2026

Ініціатива майже встановила світовий рекорд за кількістю підписів. До рекорду «Книги рекордів Гіннеса» їй не вистачило близько мільйона голосів. Нинішній рекорд належить кампанії Jubilee 2000, яка у 1997 році зібрала понад 24,3 мільйона підписів із закликом списати борги найбідніших країн.

Тим часом FIFA підтвердила, що відкрила дисциплінарне розслідування через сутички після фінального матчу. За даними організації, в інцидентах могли брати участь футболісти Науель Моліна, Леандро Паредес, Тьяго Альмада та асистент тренера Роберто Аяла.

Під час турніру Аргентина неодноразово опинялася в центрі суперечок. У мережі обговорювали расистські скандування фанатів, спірні суддівські рішення та банер «Фолклендські острови — це Аргентина», який з'явився після півфіналу проти Англії.