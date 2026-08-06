Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Іспанська поліція повернула дерев’яний рельєф XVI століття, викрадений з монастиря 16 років тому

Іван Назаренко 06 серпня 2026
415

Іспанська поліція повернула дерев’яний рельєф XVI століття, який викрали з монастиря Санта-Клара-де-Фітеро в Наваррі ще 16 років тому. За цей час пам’ятка змінила кількох власників і зрештою опинилася в аукціонному домі Барселони, пише ARTnews.

Позолочений і розфарбований дерев’яний рельєф із зображенням святого Бонавентури пов’язують зі школою ренесансного скульптора Хуана де Анч’єти, хоча точний автор твору невідомий.

Поліція вилучила роботу ще у квітні, перш ніж її встигли виставити на продаж, а тепер передала архієпархії Памплони і Тудели — законному власникові пам’ятки.

Рельєф викрали у 2010 році під час серії скоординованих пограбувань у Наваррі. Тоді злочинці обікрали монастир, дві церкви та шість каплиць.

Повернути твір вдалося завдяки багатомісячному розслідуванню під назвою Operation Salvatierra. Правоохоронці простежили шлях рельєфу через кількох покупців до барселонського аукціонного дому.

За даними слідства, після крадіжки пам’ятка також певний час продавалася на знаменитому блошиному ринку El Rastro у Мадриді.

Мітки
Новини
Читайте також
П’ята «Матриця» перебуває в розробці — фільм вийде після 2027 року Netflix скасував спіноф серіалу «Гра в кальмара» від Девіда Фінчера В Амазонії знайшли сліди невідомої цивілізації, яку порівнюють зі Стародавньою Грецією В Австралії оголосили переможця найпрестижнішої мистецької премії для корінних народів
Сцілла чи Харібда? Тест на те, як добре ви пам'ятаєте «Одіссею» 07 серпня 2026 Фінал «Ста років самотності», повернення Теда Лассо та новий проєкт Раяна Мерфі: 13 серіалів серпня 06 серпня 2026 Гаряча пора: як кияни переживають найспекотніші дні літа 06 серпня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок серпня 06 серпня 2026 Повернення Рідлі Скотта, байопік про Кузьму та «Смерть Робіна Гуда»: 14 кінопрем’єр серпня 05 серпня 2026 Українські видавництва, на які варто звернути увагу: РОДОВІД 04 серпня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку