Іспанська поліція повернула дерев’яний рельєф XVI століття, викрадений з монастиря 16 років тому

Іспанська поліція повернула дерев’яний рельєф XVI століття, який викрали з монастиря Санта-Клара-де-Фітеро в Наваррі ще 16 років тому. За цей час пам’ятка змінила кількох власників і зрештою опинилася в аукціонному домі Барселони, пише ARTnews.

Позолочений і розфарбований дерев’яний рельєф із зображенням святого Бонавентури пов’язують зі школою ренесансного скульптора Хуана де Анч’єти, хоча точний автор твору невідомий.

Поліція вилучила роботу ще у квітні, перш ніж її встигли виставити на продаж, а тепер передала архієпархії Памплони і Тудели — законному власникові пам’ятки.

Recuperado tras 16 años @policia y @mossos entregan un relieve de madera tallada del siglo XVI, robado del Monasterio de Santa Clara de Fitero (Navarra)



La pieza pasó por varios compradores hasta ser localizada en una empresa de subastas de #Barcelona, donde pretendían… pic.twitter.com/fnYiItL25o — Policía Nacional (@policia) August 4, 2026

Рельєф викрали у 2010 році під час серії скоординованих пограбувань у Наваррі. Тоді злочинці обікрали монастир, дві церкви та шість каплиць.

Повернути твір вдалося завдяки багатомісячному розслідуванню під назвою Operation Salvatierra. Правоохоронці простежили шлях рельєфу через кількох покупців до барселонського аукціонного дому.

За даними слідства, після крадіжки пам’ятка також певний час продавалася на знаменитому блошиному ринку El Rastro у Мадриді.