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Ніколас Кейдж у ролі легенди американського футболу: вийшов трейлер байопіка «Медден»

Ірина Маймур 25 вересня 2026
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Ніколас Кейдж у ролі легенди американського футболу: вийшов трейлер байопіка «Медден»

Американська кіностудія Amazon MGM Studios показала перший повноцінний трейлер біографічного фільму «Madden» («Медден»). Ніколас Кейдж зіграв Джона Меддена — відомого американського тренера й спортивного коментатора, чиє ім’я також носить серія відеоігор Madden NFL, пише Hypebeast.

Крістіан Бейл виконав роль Ела Девіса — багаторічного власника команди з американського футболу «Окленд Рейдерс» (Oakland Raiders).

Медден очолював «Окленд Рейдерс» із 1969 до 1978 року. За десять сезонів команда під його керівництвом жодного разу не завершувала сезон із від’ємним балансом перемог і поразок, а 1977 року виграла Супербоул XI — фінальний матч сезону Національної футбольної ліги США (NFL). У 2006 році Меддена ввели до Зали слави професійного американського футболу. Після завершення тренерської кар’єри він понад 30 років працював спортивним коментатором.

Прев'ю відео

Фільм розповість про шлях Меддена від роботи з «Окленд Рейдерс» до телебачення та появи серії відеоігор, названої на його честь. Однією з центральних сюжетних ліній стануть його стосунки з Елом Девісом, який багато років керував «Рейдерс» і відіграв важливу роль у кар’єрі Меддена.

У 1980-х Медден почав співпрацювати з американською компанією Electronic Arts (EA) над симулятором американського футболу. Перша гра John Madden Football вийшла 1988 року. Медден наполягав, щоб вона якомога точніше відтворювала справжню гру — з командами по 11 спортсменів і реальними тактичними схемами. Згодом проєкт перетворився на Madden NFL — одну з найвідоміших серій спортивних відеоігор EA.

Кетрін Ган зіграла дружину Меддена Вірджинію, Джон Мулейні — засновника Electronic Arts Тріпа Гокінса, а Сієнна Міллер — дружину Ела Девіса Керол. Також у фільмі знявся американський комік Шейн Гілліс.

Режисером і сценаристом «Медден» став Девід О. Расселл, автор фільмів «Боєць», «Збірка промінців надії» та «Американська афера». Стрічка вийде 18 листопада 2026 року на стримінговому сервісі Prime Video.

Кадр із фільму: Chuck Zlotnick / Prime © Amazon Content Services LLC
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