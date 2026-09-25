В Італії роботи почали вирізати скульптури з мармуру — вони виконують до 99% завдання

В італійській Каррарі, відомій мармуровими кар’єрами, роботизовані руки почали використовувати для створення складних скульптур. Машини отримують цифрову 3D-модель і за допомогою спеціального програмного забезпечення самостійно вирізають її з брили каменю, пише Euronews.

Технологію розробляють італійські компанії LITIX та ROBOTOR. Їхній засновник Джакомо Массарі каже, що мета — дати змогу створювати роботи за власним задумом навіть людям без багаторічної навички роботи з мармуром.

Скульптори та архітектори почали використовувати каррарський мармур ще за часів Юлія Цезаря. Зокрема, з нього збудовані такі пам'ятки, як римський Пантеон, кафедральний собор Маніли, мавзолей Гранта в Нью-Йорку та усипальниця Саадитів у Марракеші. Саме із цього матеріалу Мікеланджело створив статую Давида.

Процес починається з цифрового зображення, яке перетворюють на 3D-файл. Після цього програма формує траєкторію руху інструментів, а робот виконує більшу частину роботи з каменем. За словами Массарі, машина може виконувати до 99% різьблення, після чого майстри вручну допрацьовують деталі.

У Каррарі така зміна викликає неоднозначну реакцію серед скульпторів, які працюють традиційно. Роботизоване виробництво забирає частину роботи, яка раніше вимагала років навчання та фізичної праці. Водночас автори технології вважають, що машини не стільки замінюють майстрів, скільки змінюють їхню роль, а також трансформують роботу з мармуром у менш фізично виснажливу та безпечнішу.

Наприклад, італійський художник Давіде Квайола використовує алгоритми та роботизовані машини у власній практиці й називає свій підхід «алгоритмічною скульптурою».

Квайола не сприймає робота як окремого творця. Він разом зі своєю студією програмує рухи машини та визначає, яким має бути результат. За його словами, робот у цьому процесі радше продовжує художній жест, ніж самостійно створює мистецтво.