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Тільда Свінтон і Том Форд згадують Карла Лагерфельда: Paramount показала трейлер документального фільму «Карл»

Ірина Маймур 25 вересня 2026
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Американська кіностудія Paramount Pictures показала перший трейлер документального фільму «Карл» (Karl) про німецького модельєра Карла Лагерфельда. У стрічці використали його особисті архіви та спогади Тільди Свінтон, Пенелопи Крус, Ванесси Параді, Тома Форда й інших людей, які знали дизайнера та працювали з ним, пише Design Scene.

Прев'ю відео

Фільм охоплює кілька десятиліть кар’єри Лагерфельда та його роботу з великими модними домами. У 1983 році він очолив креативний напрям французького Chanel, із 1965 року співпрацював з італійським Fendi, а з французьким Chloé почав працювати ще у 1960-х і згодом повернувся до бренду.

Режисер Нік Гукер використав особисті матеріали Лагерфельда та архіви модних домів, щоб показати його робочий процес, стосунки з колегами та приватне життя за межами подіумів. Творці також звертаються до контрасту між ретельно вибудуваним публічним образом дизайнера та його особистим життям.

У документалці акторки Тільда Свінтон, Пенелопа Крус і Ванесса Параді, а також дизайнер Том Форд діляться спогадами про Лагерфельда, його характер і підхід до роботи. У фільмі також з’являються акторка Лілі-Роуз Депп та французька модель і дизайнерка Інес де ла Фрессанж, яка багато років була пов’язана з Chanel.

«Карл» частково ґрунтується на біографії дизайнера, складеній журналістом Вільямом Міддлтоном «Paradise Now: The Extraordinary Life of Karl Lagerfeld» («Рай зараз: надзвичайне життя Карла Лагерфельда»). Книжка вийшла 2023 року. Міддлтон особисто знав дизайнера й став одним із продюсерів документального фільму.

Стрічку вже показували на американському кінофестивалі в Теллурайді 2025 року. 6 жовтня 2026-го «Карл» вийде на цифрових платформах у США.

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