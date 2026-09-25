U2 випустять перший за дев’ять років альбом — серед пісень буде дует із Доллі Партон

Ірландський рок-гурт U2 анонсував 16-й студійний альбом «Carnaval de Luz», який вийде 13 листопада. Це буде перша повноформатна платівка музикантів із новим матеріалом за дев’ять років. До неї включать «Torn» — дует Боно та Доллі Партон і останній вокальний запис співачки, пише The Guardian.

До «Carnaval de Luz» увійдуть 12 композицій. Історія «Torn» почалася з іншого проєкту: Боно запропонував Партон долучитися до роботи, натхненої ірландською народною музикою. Співачка вирішила, що матеріал для неї «надто ірландський», і натомість запропонувала власну пісню.

Боно та Джонні Макдейд із гурту Snow Patrol переробили її текст. У новій версії «Torn» розповідає про матір, яка спостерігає за розпадом своєї родини. Партон записала вокал у червні 2026 року — приблизно за два місяці до смерті.

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«Будучи хворою, вона підвелася з ліжка, щоб заспівати цю пісню», — розповідав Боно.

Гітарист U2 Едж назвав «Carnaval de Luz» «хаотичною, провокативною і сакральною збіркою пісень». Боно раніше говорив, що альбом матиме більш «карнавальний» і «демонстративно радісний» настрій порівняно з політичним мініальбомом «Days of Ash». У 2026 році U2 також випустили EP «Easter Lily».

Разом з анонсом гурт представив нову пісню «Silencio». Перший трек із платівки, «Street of Dreams», вийшов у липні. Над «Carnaval de Luz» U2 знову працювали з Браяном Іно та Деніелом Лануа, які раніше продюсували «The Unforgettable Fire», «The Joshua Tree» та «Achtung Baby». Іно став співавтором і зіграв на синтезаторах у трьох нових композиціях, а Лануа записав партію педал-стіл-гітари для «Torn».

Попереднім повноформатним альбомом U2 з новим матеріалом був «Songs of Experience», що вийшов 2017 року. У 2023-му гурт випустив Songs of Surrender — збірку переосмислених версій пісень зі свого каталогу.

Анонс «Carnaval de Luz» майже збігся з 50-річчям заснування U2. У вересні 1976 року 14-річний Ларрі Маллен-молодший повісив у дублінській школі Mount Temple Comprehensive оголошення: «Барабанщик шукає музикантів для створення гурту». На першу зустріч прийшли, зокрема, майбутні учасники U2 Боно, Едж та Адам Клейтон.