Столицю Нової Зеландії вперше за 15 років засипало снігом

У столиці Нової Зеландії Веллінгтоні вперше за 15 років зафіксували сніг на рівні моря. Через антарктичний холодний фронт в окремих частинах Південного острова температура опустилася до −9 °C, пише The Guardian.
Сніг і мокрий сніг дісталися прибережної частини Веллінгтона після полудня 4 серпня. Востаннє таке явище в місті фіксували у 2011 році. Йдеться про короткочасні опади, а не про стійкий сніговий покрив у всій столиці.
Офісні працівники виходили з будівель, щоб побачити рідкісний для Веллінгтона сніг, а містяни публікували фото й відео в соцмережах.
Холодний фронт приніс у різні регіони Нової Зеландії морози, сніг, град і сильний вітер. У трьох місцях на Південному острові температура вранці опустилася до −9 °C. Частину автомобільних доріг тимчасово закрили.
У Данідіні після снігопаду студентів відпустили додому. Жителі міста каталися на лижах і сноубордах просто вулицями, а один лижник спустився Болдвін-стріт, яку Guinness World Records визнає найкрутішою вулицею світу.
While Europe's roads are buckling in extreme heat, New Zealand has welcomed snow for the first time in 15 years.— Chay Bowes (@BowesChay) August 6, 2026
Temperatures dropped to -9°C in some areas.
Locals grabbed their skis and snowboards and hit the streets.
I wish I were there. pic.twitter.com/9MAUcy15tW
У Крайстчерчі тонкий шар снігу вкрив пляж Нью-Брайтон. Один із літаків був змушений перервати захід на посадку в міжнародному аеропорту міста через сильний вітер і дощ.
Поліція отримувала повідомлення про автомобілі, які з’їжджали з обмерзлих доріг, і закликала жителів без нагальної потреби не вирушати в дорогу.
Похолодання також спричинило різке зростання споживання електроенергії. Під час ранкового піку 6 серпня середній показник сягнув рекордних 7415 МВт. Це на 168 МВт більше за попередній рекорд, установлений напередодні.
Національний оператор електромереж Transpower повідомив, що енергосистема працювала в напруженому режимі, однак відключень вдалося уникнути. Оператор очікував, що вранці 7 серпня попит на електроенергію залишатиметься приблизно на такому самому рівні.
У Веллінгтоні похолодання поступово слабшало. За прогнозом MetService, 7 серпня температура в місті мала підвищитися до 13 °C.