Столицю Нової Зеландії вперше за 15 років засипало снігом

У столиці Нової Зеландії Веллінгтоні вперше за 15 років зафіксували сніг на рівні моря. Через антарктичний холодний фронт в окремих частинах Південного острова температура опустилася до −9 °C, пише The Guardian.

Сніг і мокрий сніг дісталися прибережної частини Веллінгтона після полудня 4 серпня. Востаннє таке явище в місті фіксували у 2011 році. Йдеться про короткочасні опади, а не про стійкий сніговий покрив у всій столиці.

Офісні працівники виходили з будівель, щоб побачити рідкісний для Веллінгтона сніг, а містяни публікували фото й відео в соцмережах.

Холодний фронт приніс у різні регіони Нової Зеландії морози, сніг, град і сильний вітер. У трьох місцях на Південному острові температура вранці опустилася до −9 °C. Частину автомобільних доріг тимчасово закрили.

У Данідіні після снігопаду студентів відпустили додому. Жителі міста каталися на лижах і сноубордах просто вулицями, а один лижник спустився Болдвін-стріт, яку Guinness World Records визнає найкрутішою вулицею світу.

While Europe's roads are buckling in extreme heat, New Zealand has welcomed snow for the first time in 15 years.



Temperatures dropped to -9°C in some areas.



Locals grabbed their skis and snowboards and hit the streets.



I wish I were there. pic.twitter.com/9MAUcy15tW — Chay Bowes (@BowesChay) August 6, 2026

У Крайстчерчі тонкий шар снігу вкрив пляж Нью-Брайтон. Один із літаків був змушений перервати захід на посадку в міжнародному аеропорту міста через сильний вітер і дощ.

Поліція отримувала повідомлення про автомобілі, які з’їжджали з обмерзлих доріг, і закликала жителів без нагальної потреби не вирушати в дорогу.

Похолодання також спричинило різке зростання споживання електроенергії. Під час ранкового піку 6 серпня середній показник сягнув рекордних 7415 МВт. Це на 168 МВт більше за попередній рекорд, установлений напередодні.

Національний оператор електромереж Transpower повідомив, що енергосистема працювала в напруженому режимі, однак відключень вдалося уникнути. Оператор очікував, що вранці 7 серпня попит на електроенергію залишатиметься приблизно на такому самому рівні.

У Веллінгтоні похолодання поступово слабшало. За прогнозом MetService, 7 серпня температура в місті мала підвищитися до 13 °C.