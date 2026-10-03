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На старому цвинтарі у Львові виявили скульптури, які можуть бути роботами митця Людвіка Макольондри

Ірина Маймур 03 жовтня 2026
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На старому цвинтарі в районі вулиць Мазепи й Топольної у Львові знайшли три пошкоджені скульптури Богородиці. Їх передали на реставрацію, а фахівці припускають, що роботи міг створити львівський скульптор Людвік Макольондра, повідомили в Офісі охорони культурної спадщини.

На окремих скульптурах збереглися авторські підписи, які можуть допомогти встановити їхнє походження. Версію про авторство Макольондри ще мають перевірити за допомогою досліджень та архівних матеріалів.

Людвік Макольондра — львівський скульптор і майстер з обробки каменю. Він мав власну майстерню біля Личаківського цвинтаря та працював над надгробками для львівських некрополів. Серед його відомих робіт — фігури Богоматері на Личаківському цвинтарі та цвинтарі на Знесінні.

Дослідити одну зі скульптур запропонував реставратор і викладач коледжу імені Івана Труша Юрій Кочмар. Під час робіт вдалося віднайти одразу три фігури. Кочмар розповів ZAXID.NET, що одна з них частково лежала в землі — назовні було видно лише руку. Усі три скульптури мають значні пошкодження: зокрема, у них відбиті голови, а одна розколота навпіл.

Роботи передали до майстерень Львівського фахового коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша. Їх реставруватимуть студенти-дипломники під керівництвом викладачів.

1 жовтня студенти вже випробували на скульптурах технологію лазерного очищення під час воркшопу з фахівцями KARP Restorer. Далі фахівці дослідять стан кожної роботи та визначать методи реставрації. Після завершення робіт скульптури планують повернути на цвинтар.

Фото: Офіс охорони культурної спадщини
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