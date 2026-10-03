Аргентина планує надавати громадянство за інвестиції від $350 тисяч

Аргентина планує надавати громадянство заможним іноземцям в обмін на грошовий внесок або інвестиції в державні облігації. Мінімальний внесок становитиме $350 тисяч, а заявки планують почати приймати до кінця 2026 року. Про це пише News4jax.

Так звану програму «золотих паспортів» представив міністр економіки Аргентини Луїс Капуто під час зустрічі з інвесторами в Парижі.

У заявників буде два варіанти: зробити безповоротний внесок $350 тисяч до державної скарбниці або інвестувати $800 тисяч у нові державні облігації, які потрібно буде тримати протягом семи років.

Сума внеску зростатиме залежно від кількості членів сім’ї. Наприклад, для сім’ї з двох дорослих і двох неповнолітніх дітей вона становитиме $500 тисяч.

Аргентина розраховує за допомогою програми залучити додаткову іноземну валюту. За оцінкою консорціуму інвестиційних компаній, який консультує уряд, за очікуваної кількості заявників «золоті паспорти» можуть принести країні до $2,5 мільярда.

За даними Associated Press, у 2027 році Аргентині належить здійснити майже $25 мільярдів виплат за боргами в іноземній валюті. Водночас уряд шукає альтернативні джерела фінансування, поки країна не повернулася повноцінно на міжнародні ринки облігацій.

«Золоті паспорти» відрізняються від більш поширених «золотих віз»: останні зазвичай дають право на проживання за інвестиції, тоді як аргентинська програма передбачає отримання громадянства. За даними AP, програми резидентства за інвестиції пропонують близько 60 країн, а громадянства за інвестиції — приблизно десяток. Аргентина може стати першою країною Південної Америки з такою програмою.

Капуто також заявив, що аргентинський паспорт дозволяє подорожувати без попереднього оформлення візи до понад 140 країн і територій, зокрема держав Шенгенської зони та більшої частини Латинської Америки.

Програми громадянства за інвестиції критикують через ризики відмивання грошей і приховування походження коштів. В аргентинському уряді заявили, що кандидатів перевірятимуть, зокрема, щодо судимостей і джерел їхніх коштів.