15-річний українець створює браслет, який сповіщатиме людей із порушенням слуху про повітряну тривогу

15-річний українець Степан Зоц, який після початку повномасштабного вторгнення переїхав із Краматорська до Мюнхена, розробляє браслет для людей із порушеннями слуху. Пристрій має сповіщати про повітряну тривогу сильною вібрацією та світловими сигналами, пише німецьке видання Merkur.

Ідея виникла через бабусю й дідуся підлітка. Вони глухі та досі живуть неподалік від лінії фронту, тому можуть дізнаватися про повітряну тривогу пізніше за людей, які чують сирену.

«Коли лунають сирени, усі біжать в укриття, а вони помічають небезпеку запізно», — розповів Степан. Із бабусею він спілкується жестовою мовою.

Тепер підліток працює над цифровою моделлю браслета й уже створив пластиковий прототип його корпусу. Наступний етап — удосконалення конструкції. Степан планує зробити браслет водостійким і технічно надійним, а також додати кнопку SOS. За задумом, у разі небезпеки вона передаватиме місцеперебування користувача рятувальникам.

Степан розвивав проєкт у межах Ukraine Invention Convention — програми для молодих українських винахідників, створеної у партнерстві з американською NextMinds, раніше відомою як Connecticut Invention Convention. Учасники працювали над ідеями, прототипами та презентаціями власних розробок.

Згодом Степан поїхав у США, де представив браслет експертному журі. За даними Ukraine Invention Convention, його проєкт Safety Bracelet отримав Global Prize.

За попередньою оцінкою, майбутній пристрій може коштувати близько 30 доларів.

До переїзду Степан навчався у спортивній школі в Краматорську й майже щодня займався хокеєм. У 2022 році він разом із батьками виїхав із Донецької області до Німеччини, де продовжив тренування та вивчив німецьку мову.

«Якщо це допоможе хоча б одній людині, уся робота була недаремною», — каже Степан.