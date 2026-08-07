На Львівщині відреставрували 300-річну дерев’яну церкву зі списку ЮНЕСКО

У Жовкві після завершення комплексної реставрації освятили та знову відкрили для проведення богослужінь дерев’яну церкву Пресвятої Трійці XVIII століття. Храм також відкритий для відвідувачів. Роботи розпочали у 2019 році, повідомила Львівська обласна рада.

Під час реставрації фахівці оновили покрівлю, укріпили конструкції храму, відреставрували настінний живопис та історичний іконостас.

У 2022–2023 роках Міністерство культури та інформаційної політики спрямувало на комплексну реставрацію близько 9,28 млн грн. Частину робіт профінансував Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном «Полоніка». Загалом відновлення пам’ятки коштувало близько 14 млн грн.

Окремим етапом стало відновлення настінного живопису вартістю понад 1 млн грн. До цих робіт залучили українських реставраторів, зокрема фахівців Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України.

Церкву Пресвятої Трійці звели 1720 року на місці давнішого храму, який згорів під час пожежі. Вона має статус пам’ятки архітектури національного значення.

В інтер’єрі зберігся бароковий іконостас, створений майстрами жовківської школи малярства та різьблення, яка була одним із провідних мистецьких осередків Галичини наприкінці XVII — на початку XVIII століття.

З 2013 року церква входить до транскордонного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Дерев’яні церкви Карпатського регіону в Польщі та Україні». Загалом до нього входять 16 дерев’яних храмів у двох країнах.

Церква перебуває на балансі Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького та входить до складу музею-заповідника «Жовківський замок».

На Львівщині до того самого об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО також входять церква Собору Пресвятої Богородиці в Маткові, церква Святого Духа в Потеличі та церква Святого Юра в Дрогобичі.