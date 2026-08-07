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У Німеччині визначили найстаріше дерево країни — тису близько 1100 років

Ірина Маймур 07 серпня 2026
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У Баварії визначили найстаріше відоме дерево Німеччини — тис поблизу села Штайбіс у регіоні Верхній Альгой. Німецьке дендрологічне товариство оцінює його вік приблизно в 1100 років, хоча можливий діапазон становить від 900 до 1300 років, пише Euronews.

Сам тис був відомий і раніше, однак нову оцінку його віку фахівці оприлюднили навесні 2026 року. У червні його також визнали Nationalerbe-Baum — «деревом національної спадщини» в межах програми Німецького дендрологічного товариства зі збереження особливо старих дерев.

Тис росте на альпійській луці на північно-західному схилі гірського масиву Хохграт, приблизно на висоті 1100 метрів над рівнем моря. Це близько до верхньої межі поширення тиса в Альпах — близько 1300 метрів. Узимку схил майже не отримує сонця, а температура там нижча, ніж на південних схилах на такій самій висоті.

Обхват стовбура дерева становить 5,1 метра, а висота — близько шести метрів. За даними фахівців, це також найтовстіший відомий тис у Німеччині. Стовбур старого дерева порожнистий і складається з нерівномірних частин із тріщинами, наростами та порожнинами.

Через таку будову точно визначити вік дерева за кільцями від центру стовбура неможливо. Дослідники взяли 11-сантиметровий зразок деревини, з якого для аналізу підійшли близько чотирьох сантиметрів. На них нарахували 54 річні кільця і врахували ще шість років, коли видимого кільця могло не сформуватися. На основі швидкості приросту та розміру стовбура вік тиса оцінили приблизно в 1100 років.

Розрахунок має значну похибку: дерево може бути приблизно на 200 років молодшим або старшим. Фахівці допускають вік від 900 до 1300 років. На ріст також впливає розташування високо в горах, де вегетаційний період коротший, а дерево росте повільніше.

Як саме тис з’явився на цій луці, невідомо. Дослідники припускають, що його не висаджували навмисно, а насіння міг занести птах.

18 червня дерево стало 63-м учасником програми Nationalerbe-Bäume. Проєкт Німецького дендрологічного товариства передбачає відбір 100 особливо старих дерев у різних регіонах Німеччини та їхній довгостроковий професійний догляд.

Раніше одним із головних претендентів на статус найстарішого дерева країни була великолиста липа в селі Упштедт у Нижній Саксонії. У реєстрі Німецького дендрологічного товариства її вік оцінюють приблизно в 1000 років, а появу датують орієнтовно 1025 роком.

Фото: Kuratorium Nationalerbe-Bäume
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