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Жакет Міранди й сукню Енді з «Диявол носить Prada 2» продадуть на аукціоні

Ірина Маймур 07 серпня 2026
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Christie’s виставить на благодійний аукціон одяг та аксесуари з «Диявол носить Prada 2». Серед лотів — речі Міранди Прістлі, Енді Сакс та інших героїв, а кошти від продажу передадуть Комітету захисту журналістів (CPJ) і Раді дизайнерів моди Америки (CFDA), пише Vogue.

Онлайн-торги The Devil Wears Prada 2: The Auction триватимуть з 1 до 15 вересня. Ідею аукціону запропонувала та підтримала Меріл Стріп, яка після виходу першої частини також долучалася до благодійного продажу костюмів. До нинішніх торгів включать модні речі та тематичні лоти-враження, зокрема образи Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант, Стенлі Туччі, Сімон Ешлі та Леді Гаги.

Серед головних лотів — жакет Dries Van Noten із китицями, який Меріл Стріп у ролі Міранди Прістлі вдягає на нараду в редакції Runway.

Також продадуть сукню Gabriela Hearst, у якій Енн Гетевей у ролі Енді Сакс з’являється в Гемптонсі. На ній залишилися плями від їжі після сцени, де героїня випадково щось на себе проливає.

На торги також виставлять чорно-білий жакет Schiaparelli Міранди Прістлі та прототип туфель Valentino Rockstud, у яких вона з’явилася в тизері фільму. Серед аксесуарів — платиновий браслет Elsa Peretti Bone Cuff від Tiffany & Co. з діамантами паве, який у стрічці носить Емілі Блант у ролі Емілі.

Окремо можна буде придбати речі Dolce & Gabbana, які Меріл Стріп, Стенлі Туччі та Сімон Ешлі носили на показі весняно-літньої колекції бренду 2026 року в Мілані. Стріп і Туччі були там в образах Міранди Прістлі та Найджела з редакції Runway.

Ще один лот — чорна сукня з пір’ям Bad Binch TongTong, у якій Леді Гага з’являється у кліпі на спільну з Doechii композицію «Runway» із саундтреку до «Диявол носить Prada 2».

Прев'ю відео

10 вересня Christie’s проведе окремий закритий благодійний аукціон за запрошеннями. Перед початком торгів частину речей можна буде побачити наживо. З 8 до 13 вересня у Christie’s New York за адресою 20 Rockefeller Plaza працюватиме безкоштовна відкрита виставка.

Кадр із фільму: Kinomania
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