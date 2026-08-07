Жакет Міранди й сукню Енді з «Диявол носить Prada 2» продадуть на аукціоні

Christie’s виставить на благодійний аукціон одяг та аксесуари з «Диявол носить Prada 2». Серед лотів — речі Міранди Прістлі, Енді Сакс та інших героїв, а кошти від продажу передадуть Комітету захисту журналістів (CPJ) і Раді дизайнерів моди Америки (CFDA), пише Vogue.

Онлайн-торги The Devil Wears Prada 2: The Auction триватимуть з 1 до 15 вересня. Ідею аукціону запропонувала та підтримала Меріл Стріп, яка після виходу першої частини також долучалася до благодійного продажу костюмів. До нинішніх торгів включать модні речі та тематичні лоти-враження, зокрема образи Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант, Стенлі Туччі, Сімон Ешлі та Леді Гаги.

Серед головних лотів — жакет Dries Van Noten із китицями, який Меріл Стріп у ролі Міранди Прістлі вдягає на нараду в редакції Runway.

Також продадуть сукню Gabriela Hearst, у якій Енн Гетевей у ролі Енді Сакс з’являється в Гемптонсі. На ній залишилися плями від їжі після сцени, де героїня випадково щось на себе проливає.

На торги також виставлять чорно-білий жакет Schiaparelli Міранди Прістлі та прототип туфель Valentino Rockstud, у яких вона з’явилася в тизері фільму. Серед аксесуарів — платиновий браслет Elsa Peretti Bone Cuff від Tiffany & Co. з діамантами паве, який у стрічці носить Емілі Блант у ролі Емілі.

Окремо можна буде придбати речі Dolce & Gabbana, які Меріл Стріп, Стенлі Туччі та Сімон Ешлі носили на показі весняно-літньої колекції бренду 2026 року в Мілані. Стріп і Туччі були там в образах Міранди Прістлі та Найджела з редакції Runway.

Ще один лот — чорна сукня з пір’ям Bad Binch TongTong, у якій Леді Гага з’являється у кліпі на спільну з Doechii композицію «Runway» із саундтреку до «Диявол носить Prada 2».

10 вересня Christie’s проведе окремий закритий благодійний аукціон за запрошеннями. Перед початком торгів частину речей можна буде побачити наживо. З 8 до 13 вересня у Christie’s New York за адресою 20 Rockefeller Plaza працюватиме безкоштовна відкрита виставка.