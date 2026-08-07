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В Австралії оголосили переможця найпрестижнішої мистецької премії для корінних народів

Іван Назаренко 07 серпня 2026
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Художник народу маррі-нґарр Раян Преслі став лауреатом National Aboriginal and Torres Strait Islander Art Awards — найпрестижнішої мистецької премії Австралії для представників корінних народів. Про це повідомляє The Guardian.

Преслі отримав головну нагороду в розмірі 100 тисяч австралійських доларів за картину «Our lifestyle of tranquillity undisturbed». Монументальне полотно площею майже 2,8 кв. м поєднує мотиви живопису епохи Відродження з історією австралійських аборигенів.

За словами Преслі, він надихався роботами італійського художника Доменіко Беккафумі та прагнув показати минуле, теперішнє й майбутнє як єдиний часовий простір. Сам автор називає картину «сновидінням», яке переосмислює історію та ставить під сумнів колоніальні способи її зображення.

Журі відзначило роботу за поєднання культурних і мистецьких традицій та назвало її однією з найсильніших серед понад 200 поданих творів. Разом із картиною Преслі на виставці в Музеї та художній галереї Північної території представлені ще 64 роботи фіналістів.

Серед інших переможців — Дженна Маїлема Лі, яка отримала нагороду в категорії графіки за серію плетених сумок, створених із карт Британського музею, а також Ванесса Інкамала, яка перемогла в категорії живопису з роботою про зміни її рідного краю за останні десятиліття.

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