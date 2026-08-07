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В Амазонії знайшли сліди невідомої цивілізації, яку порівнюють зі Стародавньою Грецією

Іван Назаренко 07 серпня 2026
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У бразильській Амазонії археологи виявили сліди великої доколоніальної цивілізації Акірі, яка існувала приблизно з 600 року до н. е. до 850 року н. е. За масштабом і політичною організацією дослідники порівнюють її зі Стародавньою Грецією. Результати дослідження опублікували в журналі Nature.

На території понад 4,5 тисячі квадратних кілометрів у штаті Акрі науковці зафіксували сотні геометричних земляних споруд — квадратів, прямокутників і восьмикутників, поєднаних мережею давніх доріг. Під час польових досліджень 2024 року вони виявили 432 такі об'єкти, з яких 396 були невідомі раніше.

Поєднавши польові дані із супутниковими знімками, археологи дійшли висновку, що на території цивілізації могло існувати від 24 до 30 тисяч подібних споруд.

За оцінками дослідників, у період найбільшого розквіту — між 100 і 300 роками нашої ери — тут проживали від 1,25 до 3 мільйонів людей.

Керівник дослідження, археолог Мартті Пярссінен із Гельсінського університету, зазначив, що відкриття докорінно змінює уявлення про Амазонію як про територію, майже не освоєну людьми до приходу європейців.

На думку науковців, земляні комплекси були громадськими та церемоніальними центрами, де проводили політичні зібрання, ритуали, бенкети, танці, музичні виступи й навіть спортивні змагання. Цивілізація Акірі, ймовірно, занепала між 850 і 950 роками через швидкий суспільний колапс, причини якого ще належить з'ясувати.

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