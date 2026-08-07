П’ята «Матриця» перебуває в розробці — фільм вийде після 2027 року

Студія Warner Bros. Discovery підтвердила, що п’ятий фільм «Матриці» залишається в активній розробці. Його прем’єру очікують після 2027 року, однак точної дати релізу поки немає, повідомляє Collider.

Про роботу над новою «Матрицею» Warner Bros. уперше оголосила ще 2024 року. Відтоді подробиць про проєкт майже не було, через що частина фанатів сумнівалася, чи фільм взагалі вийде. Тепер студія повторно підтвердила, що стрічка залишається в роботі.

Сценаристом і режисером майбутнього фільму стане Дрю Ґоддард, відомий як сценарист «Марсіянина» та режисер стрічок «Хижа в лісі» й «Погані часи в “Ель Роялі”». Лана Вачовскі долучилася до проєкту як виконавча продюсерка.

У Warner Bros. раніше розповідали, що саме Ґоддард запропонував студії ідею нового фільму. За словами президента з виробництва Warner Bros. Motion Pictures Джессі Ермана, вона має продовжити світ, створений Ланою та Ліллі Вачовскі, водночас запропонувавши власний погляд нового режисера. Подробиці сюжету досі не розкривають.

У березні 2026 року Ґоддард підтверджував, що все ще працює над сценарієм. Тоді він не захотів відповідати, чи повернуться Кіану Рівз та інші актори оригінального складу.

Новий фільм стане першою повнометражною «Матрицею», яку не режисуватиме жодна із сестер Вачовскі. Лана й Ліллі разом зняли «Матрицю» 1999 року, а також «Матрицю: Перезавантаження» і «Матрицю: Революція», що вийшли 2003-го. Четверту частину — «Матриця: Воскресіння» 2021 року — Лана Вачовскі поставила самостійно.

Кіану Рівз зіграв Нео в усіх чотирьох попередніх повнометражних фільмах франшизи.