Документальний фільм про Україну «Чорні соняшники» посів друге місце в глядацькому голосуванні на кінофестивалі в Торонто

Документальний фільм «Чорні соняшники» американського режисера Джеймса Маркуса Гейні посів друге місце в глядацькому голосуванні за найкращий документальний фільм на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF).

Глядачі обрали найкращою документальною стрічкою «Darlene Love: I Know Where I've Been» Баррі Авріча — фільм про американську співачку й акторку Дарлін Лав. Третє місце отримав «The Ultra Runner» Міли Аунг-Твін.

«Чорні соняшники» показують українців, чиє життя змінила повномасштабна війна. Герої фільму — молоді люди, які намагаються поєднувати військову службу, роботу, захоплення та повсякденне життя.

Серед них — 21-річна Ніколетта, яка знімає бойові дії, військовий Ваня, який захоплюється дрифтингом, його друг Женя, що уникав служби, військовий з ампутацією, який ходить на рейви, та дівчина, яка навчається стріляти.

Назву фільму продюсер Володимир Яценко пов’язує з поколінням, котре не мало можливості дорослішати без війни. Молоді українці гинуть, отримують поранення, переживають психологічні травми або змушені залишати країну — саме їх Яценко називає «чорними соняшниками».

Стрічку створили за участі української продакшн-компанії Limelite. Серед продюсерів — Володимир та Анна Яценки, Євгеній Здоровило, Влад Болелов та Анна Октобер. Виконавчим продюсером став американський актор і режисер Шон Пенн.

Світова прем’єра фільму відбулася 11 вересня в межах програми TIFF Docs. Загалом цьогорічний фестиваль представив 294 фільми із 72 країн і тривав 11 днів.

«Чорні соняшники» були не єдиною стрічкою з українським зв’язком на фестивалі. У програмі Short Cuts показали автобіографічний короткометражний фільм «По батькові» Марії Пономарьової. Режисерка, яка понад десять років живе за кордоном, у фільмі намагається розібратися зі зникненням її по батькові «Володимирівна» з міжнародних документів.

У програмі Centerpiece також представили канадсько-український фільм «Зрадники». Його режисером став письменник Девід Безмозгіс, який адаптував власний роман 2014 року. Події стрічки розгортаються в Ялті за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.