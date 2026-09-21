Resident Evil встановив рекорд франшизи — новий фільм зібрав $108 млн за вікенд

Нова екранізація Resident Evil зібрала $108,3 млн у світовому прокаті за перший вікенд. Це найкращий старт в історії франшизи, повідомляє Deezen.

Фільм також встановив особистий рекорд для режисера Зака Креггера. Його попередній горор Weapons стартував приблизно з $70 млн.

Показово, що лише за дебютний вікенд новий Resident Evil уже перевищив загальні світові збори оригінального фільму 2002 року, який заробив $102,9 млн за весь прокат. Також він більш ніж удвічі обійшов фінальний результат перезапуску Welcome to Raccoon City — $41,9 млн.

Найкасовішою частиною серії поки залишається Resident Evil: The Final Chapter 2016 року із $312 млн. Приблизно половину цієї суми фільм тоді заробив у Китаї.

Нова екранізація також стала найкраще оціненим критиками фільмом серії. Наразі вона має 96% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes, тоді як попередні частини франшизи зазвичай отримували значно нижчі оцінки. Бюджет стрічки становить близько $75 млн.

Режисер Зак Креггер, відомий за Weapons і Barbarian, називає себе великим шанувальником ігор Resident Evil. Водночас він розповідав, що не дивився попередні екранізації та будував власну версію насамперед на досвіді від ігор.