Після скандалу через огорожу Байкового кладовища справою зайнялись правоохоронці – відкрито кримінальне провадження

Через демонтаж огорожі Байкового кладовища у Києві відкрили кримінальне провадження. Про це повідомила пам’яткоохоронна спілка «Спадщина».

За даними активістів, справу відкрили за статтею 298 Кримінального кодексу України — щодо умисного пошкодження або руйнування об’єктів культурної спадщини. Наразі правоохоронці встановлюють обставини демонтажу та готують матеріали для подальших процесуальних дій.

У «Спадщині» наголошують, що саме відкриття провадження ще не означає встановлення вини конкретних осіб або їхнього покарання. Активісти заявили, що продовжать стежити за розслідуванням і вимагатимуть збереження тих елементів огорожі, які ще залишилися.

Історію навколо Байкового кладовища розголосили наприкінці серпня, коли стало відомо про демонтаж червоної цегляної огорожі. На її капітальний ремонт із протизсувними заходами місто уклало договір вартістю 46,46 млн грн.

Байкове кладовище має статус пам’ятки історії національного значення. Водночас у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА раніше заявляли, що саме ділянка огорожі, де проводили роботи, не належить до об’єктів культурної спадщини та не входить до складу пам’ятки.

Активісти з цим трактуванням не погоджувалися та вимагали розслідувати обставини демонтажу й використання бюджетних коштів. Тепер ці обставини перевірятимуть у межах кримінального провадження.