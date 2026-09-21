Український бренд KATSURINA завершив роботу — команда анонсувала новий проєкт Agatha Playing

Бренд KATSURINA завершив свою історію, а натомість у Києві запустили новий проєкт — Agatha Playing. Це міський простір, в якому поєднані кав’ярня, кафе та шоурум. Про це команда бренду повідомила в Instagram.

Як розповіла дизайнерка в інтерв’ю Vogue Ukraine, Agatha Playing виріс із бренду KATSURINA, заснованого десять років тому. За словами Даші Кацуріної, команда відчула, що формат лише бренду одягу став для неї занадто вузьким, тому KATSURINA завершив свою історію, а в новому проєкті об’єднають моду, їжу, предмети для дому та міський простір.

«Дім Agatha Playing відкрито. Тут можна забігти на каву зранку, поснідати з подружками або влаштувати побачення ввечері. У нашому просторі є шоурум, де ти можеш приміряти те саме оверсайз-пальто чи придбати тарілку з чашкою, бо в Агати тепер є і мерч», — мовиться у дописі.

В основі концепції — вигадана героїня Агата. Простір оформлений як її квартира: відвідувачі ніби приходять до неї в гості, поки господиня ненадовго вийшла у справах. Звідси й слово Playing у назві — Агата «грає» з одягом, їжею, простором і власним часом.

«Коли потрапляєш всередину, Агата одразу пускає в найулюбленішу частину — власну спальню, де розташований шоурум. Коли роззирнешся, стає зрозуміло, що вона любить мистецтво: стіни густо вкриті селекцією картин українських митців, які може придбати кожен охочий. Спальня веде до вітальні, яка є кавʼярнею та комʼюніті-зоною — тут розкривається музичний смак Агати завдяки добору її улюблених платівок», — додає Кацуріна.

Agatha Playing відкрили на Великій Житомирській, 19-В. Для всіх відвідувачів заклад запрацює з 22 вересня.

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