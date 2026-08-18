У Києві відкриють тимчасовий концертний майданчик Pop Up — усі кошти з подій передадуть ГУР

У Києві на Подолі відкриють тимчасовий музичний майданчик Pop Up. Він працюватиме кілька тижнів, протягом яких там проведуть низку концертів українських артистів, а після завершення програми простір закриють, повідомили БЖ в команді проєкту.

Автор ідеї — київський промоутер Євген Кібець, засновник концертної агенції Happy Music Group. За його словами, сама назва Pop Up відображає концепцію проєкту — це простір, який з’являється на обмежений час і від самого початку має визначений фінал.

«Назва Pop Up напряму пов’язана з ідеєю клубу. Це простір, який з’явиться в Києві на короткий час і матиме наперед визначений фінал. Хотілося створити місце, куди треба встигнути потрапити», — каже Кібець.

У Pop Up виступатимуть, за визначенням команди, «артисти нової генерації української музики». Кожен із них матиме окремий концертний вечір. Імена музикантів і дати виступів оголошуватимуть поступово на сторінці Happy Music Group, а точну кількість подій наразі не розголошують.

Усі концерти матимуть благодійну складову: весь прибуток організатори спрямують на підтримку ГУР МО. За час роботи майданчика команда планує зібрати щонайменше 500 тисяч гривень.

Перший концерт відбудеться наприкінці вересня. Після кожної події Pop Up наближатиметься до закриття — за задумом команди, майданчикові щоразу «залишатиметься на один вечір менше».

Формат тимчасових музичних просторів використовують і в інших містах. Організатори наводять як приклади Лос-Анджелес, де під концертний майданчик переобладнували колишній супермаркет, та шведський Гельсінборг, де для виступів використовують порожні магазини. Серед благодійних аналогів команда також згадує серію камерних концертів BRITs Week for War Child.