Помер автор універмагу «Дитячий світ» на Дарниці в Києві Володимир Залуцький

Помер київський архітектор Володимир Залуцький — один з авторів модерністської будівлі універмагу «Дитячий світ» на вулиці Андрія Малишка в Києві.

З 1967 року Залуцький очолював архітектурну майстерню № 8 «КиївЗНДІЕП». За свою кар’єру він працював над низкою громадських будівель, зокрема будинками дитячої творчості у Славутичі, Верхньодніпровську та тодішньому Краснодоні, музеєм біосфери в Асканії-Новій, а також проєктами розбудови університетів у Китаї. Останніми роками викладав на кафедрі архітектурного проєктування НАОМА.

Однією з найвідоміших робіт архітектора став «Дитячий світ» біля станції метро «Дарниця», створений разом з архітектором Юрієм Бородкіним. Будівництво універмагу розпочали 1974 року, а відкрили його у 1987-му.

У 2021 році, коли стало відомо про плани реконструювати «Дитячий світ» і демонтувати його автентичну ажурну сонцезахисну конструкцію з анодованого алюмінію, Залуцький виступив за збереження первісного вигляду будівлі. Саме ця конструкція надавала фасаду характерного вигляду «коштовної скриньки» та підкреслювала функцію універмагу.

Після критики з боку архітектурної спільноти й містян від початкового варіанта реконструкції відмовилися. Металеву сонцезахисну конструкцію вирішили зберегти, однак Залуцький не підтримав і оновлений проєкт, зокрема через заплановану прибудову до універмагу.