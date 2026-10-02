«СВО», Цой і «Дочка солдата»: українські дослідники знайшли 981 ШІ-пісню з російською пропагандою

Дослідники української OSINT-організації Terrecon заявили, що Росія використовує генеративний штучний інтелект для створення та поширення воєнної пропаганди у форматі музики. Про це повідомляє The New York Times.

Дослідники Terrecon виявили 981 пісню, яка одночасно має ознаки створення за допомогою ШІ та містить проросійські воєнні наративи. Частину цих треків на стримінгових платформах прослухали мільйони разів.

Terrecon проаналізувала понад 3725 треків із YouTube, YouTube Music та SoundCloud. Більшість пісень, дату виходу яких вдалося встановити, з’явилися після 2024 року, коли генератори музики на кшталт Suno та Udio стали доступні широкій аудиторії.

Серед найпоширеніших наративів дослідники зафіксували героїзацію російської армії, романтизацію «СВО», заклики до мобілізації, пропаганду «русского мира», культ загиблих та особи російського президента.

Також у треках зустрічаються дискредитація України та ЗСУ, заклики до капітуляції, легітимізація окупації та мілітаризація дітей і молоді.

За словами засновниці Terrecon Дарії Вербицької, створення такої музики за допомогою ШІ значно дешевше та швидше, ніж традиційний музичний продакшен.

Як ШІ-музика працює на російську пропаганду?@Ter_recon перевірив, наскільки легко генерувати і поширювати ШІ-контент про “СВО” і “защіту Родіни”.



Результати зібрали у дослідженні “ШІ-музика як інструмент російської пропаганди”: https://t.co/lpS8HUtJ7l pic.twitter.com/3HBSU8dfD4 — Ter-recon (@Ter_recon) October 2, 2026

Одним із популярних прикладів дослідники називають пісню «Мощь артіллерії», присвячену російським артилерійським системам. Трек, створений у Suno, за два роки зібрав на YouTube понад два мільйони переглядів.

Інший приклад — «Дочка солдата», де історія загиблого російського військового подається через стосунки з його донькою. Попри згадки про жорстокість війни, пісня романтизує жертву тих, хто воює. «Вибач мене, доню, що не став я стіною, а ти не змогла сховатись за мною. Сподіваюсь ти побачиш часи, коли перестануть пишатись війною», — співається у пісні.

У вибірці Terrecon є ШІ-кавери з клонованими голосами відомих виконавців, зокрема треки, стилізовані під Віктора Цоя («Кіно»), Дору, Юрія Хоя («Сєктор Газа»), Міхаіла Горшеньова («Король і Шут»), Єгора Лєтова («Гражданская оборона»), а також західні гурти Sabaton і Rammstein.

Дослідники також виявили пісні, адаптовані під популярні серед молоді формати — аніме, відеоігри та інтернет-культуру. Серед прикладів є композиції з персонажами Неко Арк та відеоігор Blue Archive і Plants vs. Zombies. Окремий напрям — дитячі караоке-пісні та святковий контент до 9 травня.

За оцінкою Terrecon, основною аудиторією таких треків є росіяни. Музика має підтримувати воєнні настрої, героїзувати військову службу та створювати відчуття причетності до війни.

Для мешканців окупованих територій використовують наративи про «русский мир» та «возз’єднання», а для українців на підконтрольній території — дискредитацію ЗСУ, деморалізацію та заклики до капітуляції.

Окремо дослідники виділяють контент для дітей та підлітків, який подають через аніме, ігрові та інші знайомі їм формати. За даними Terrecon, окремі такі треки можуть набирати близько мільйона прослуховувань.

Дослідники пов’язують поширення такого контенту також із недосконалою модерацією музичних платформ і генераторів. Terrecon протестувала Suno, Udio, Google Flow Music та Mureka, створюючи російською та англійською мовами запити на пісні з пропагандою та закликами до насильства. Частину запитів сервіси відхилили, але дослідникам вдалося створити схожі композиції та завантажити їх на YouTube Music і SoundCloud.

За словами дослідників, модерація часто реагує на окремі заборонені слова, а не на загальний зміст пісні. Водночас правила самих стримінгових платформ щодо ШІ-контенту відрізняються.

Наприклад, Deezer та YouTube вимагають маркувати матеріали, створені за допомогою штучного інтелекту. Spotify у вересні 2026 року запровадив маркування ШІ-пісень і заявив, що не рекомендуватиме їх користувачам.

Участь російського уряду безпосередньо у створенні та поширенні цих пісень залишається нез’ясованою. Водночас дослідники зазначають, що російська держава фінансує створення провоєнного культурного контенту та проєкти, пов’язані з ШІ. Зокрема, через Президентський фонд культурних ініціатив на такі проєкти спрямовували сотні мільйонів рублів.