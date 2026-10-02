«За Перемогу!»: вийшов трейлер нового фільму Валентина Васяновича про життя після війни

Вийшов трейлер нового фільму Валентина Васяновича «За Перемогу!» — іронічного драмеді про Україну після завершення війни. Українська прем’єра стрічки відбудеться 22 жовтня, повідомили БЖ творці фільму.

Події фільму розгортаються у повоєнній Україні, де перемога не стає фінальною крапкою. Людям доводиться наново шукати своє місце в суспільстві, роботу, стосунки та спосіб жити у новій реальності.

Головний герой — кінорежисер, який після війни не може працювати за своєю професією. Його дружина та дочка вже три роки живуть у Відні й не бачать сенсу повертатися в Україну. Сам герой розуміє, що не може просто приєднатися до них, оскільки не здатен реалізувати себе за межами країни.

Васянович поєднує драму, іронію та абсурд, показуючи майбутнє України через особисту історію людини, яка дочекалася омріяної перемоги, але зіткнулася з необхідністю наново вчитися жити.

Валентин Васянович — український режисер, сценарист, оператор і продюсер. Його фільм «Атлантида» отримав нагороду за найкращу режисуру в секції «Горизонти» Венеційського кінофестивалю 2019 року та був висунутий Україною на «Оскар». Наступна стрічка режисера «Відблиск» увійшла до основного конкурсу Венеційського кінофестивалю 2021 року.

Васянович та його колеги зіграли у фільмі самих себе. У стрічці також знялися художник-постановник Владлен Одуденко, звукорежисер Сергій Степанський, оператор Михайло Любарський та продюсер Володимир Яценко.

Світова прем’єра стрічки відбулася на 50-му Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Фільм став першим українським учасником конкурсної програми Platform TIFF та отримав її головну нагороду.

На 17-му Одеському міжнародному кінофестивалі «За Перемогу!» також здобув три відзнаки: його визнали найкращим українським ігровим повнометражним фільмом, нагородили призом журі Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI та спеціальною відзнакою MEGOGO.