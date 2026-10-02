Активісти заявили про будівництво ЖК на місці стадіону «Наука» в Києві

Стадіон «Наука» на бульварі Академіка Вернадського у Києві знищують заради будівництва житлового комплексу, повідомляє ресурс «Хрещатик 36». На місці футбольного поля спортивного комплексу зараз залишився розритий майданчик.

За словами «Хрещатика 36», передумови для забудови території заклали ще у 2015 році, коли Київрада затвердила детальний план території в межах вулиць Омеляна Пріцака (колишня вулиця Академіка Кржижановського), бульвару Академіка Вернадського, вулиці Гетьмана Кирила Розумовського (колишня вулиця Миколи Краснова) та залізничної колії.

План передбачав створення на території спортивного комплексу «Наука-Спорт» житлово-громадського комплексу з дитячим садком на 50 місць, підземним паркінгом та дитячим клубом.

Водночас у документі була заявлена реконструкція спортивної інфраструктури, зокрема будівництво нового футбольного поля, тенісних кортів, баскетбольного та волейбольного майданчиків.

Нове футбольне поле мало займати близько 0,5 гектара — приблизно вдвічі менше за те, що існує нині. Його планували розмістити на земельній ділянці площею 6,08 га, яка на момент затвердження проєкту перебувала в оренді ПрАТ «Наука-Спорт».

У квітні 2021 року Київрада поділила цю ділянку на три частини. Найбільшу, площею 3,1 га, вилучили з користування «Наука-Спорт», виключили з переліку спортивних парків і передали в оренду ТОВ «Наука-Комфорт» для будівництва та експлуатації житлового комплексу з об’єктами соціального та громадського призначення.

Підставою для передачі землі «Наука-Комфорту» стало право власності компанії на нерухомість на цій території. Ще у 2014 році вона придбала майновий комплекс на бульварі Вернадського, 32, до складу якого входили роздягальні та спортивні споруди з футбольними полями і трибунами.

У результаті нове футбольне поле, передбачене планом, опинилося по різні боки нових земельних меж: одна його частина мала розташовуватися на ділянці, переданій «Наука-Комфорту», а інша — на землі, що залишилася у «Наука-Спорту».

У листопаді 2021 року «Наука-Комфорт» отримала містобудівні умови та обмеження для проєктування реконструкції майнового комплексу під житловий комплекс. Документ затвердив житлову забудову, підземний паркінг, дитячий садок та спортивну зону.