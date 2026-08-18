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Швейцарська студія створила гру, в якій треба пережити 42-градусну спеку без кондиціонера

Ірина Маймур 18 серпня 2026
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Швейцарська інді-студія Blue Hood Games випустила Europe Heatwave Simulator — гру, в якій потрібно пережити 14 днів 42-градусної спеки у квартирі в Парижі без кондиціонера. Про це пише Dezeen.

Гравець має стежити, щоб персонаж не перегрівався: пити воду, їсти та шукати способи охолодитися. Водночас герой продовжує дистанційно працювати за ноутбуком на обідньому столі.

Одна з механік змушує обирати між спекою та комахами: можна відчинити вікна, отримавши природну вентиляцію разом із комарами, або залишити їх зачиненими.

У грі також можна замовляти за завищеними цінами вентилятори, пакети з льодом та інші пристрої у вигаданої компанії Greedco, логотип якої нагадує Amazon. В одному з епізодів персонаж змагається з іншими покупцями за кондиціонери в супермаркеті з оформленням, схожим на Lidl.

Blue Hood Games називає Europe Heatwave Simulator грою з чорним гумором про сучасне європейське літо без кондиціонера. У трейлері розробники також жартують, що вона «заснована на реальних подіях».

Візуально симулятор виконаний у низькополігональній стилістиці ранніх ігор для PlayStation. Він доступний у Steam для Windows.

Сюжет гри відсилає до реальних хвиль спеки в Європі. У травні та червні 2026 року у Франції фіксували рекордно високі температури, які згодом сприяли поширенню лісових пожеж.

Зображення: Blue Hood Games
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