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У США замовлення Uber Eats почнуть доставляти дронами

Ірина Маймур 18 серпня 2026
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Компанія Uber та розробник безпілотних апаратів Zipline домовилися запустити у США автономне доставлення замовлень Uber Eats дронами. Перші доставки мають розпочатися до кінця 2026 року, повідомляє Reuters.

Спочатку сервіс запрацює у регіонах США, де Zipline вже здійснює доставки. Згодом компанії планують розширити його ще на десятки міст.

До кінця 2029 року партнери хочуть вийти на показник у мільйон доставок дронами на день.

У межах партнерства Uber також інвестувала в Zipline, однак суму інвестиції не розкрила.

Zipline спеціалізується на доставці дронами й працює на чотирьох континентах. Компанія вже виконала 2 мільйони доставок. У США серед її партнерів — торговельна мережа Walmart, а також ресторанні мережі Panera, Chipotle та Wendy’s.

На початку 2026 року Zipline залучила $800 мільйонів інвестицій, після чого компанію оцінили у $7,6 мільярда.

Для Uber це вже не перший проєкт із доставки дронами. У 2025 році компанія уклала подібну угоду з оператором Flytrex і також інвестувала в нього.

Фото: Roksenhorn / Wikimedia Commons
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