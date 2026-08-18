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У Києві вітрини «Всі. Свої» оформили за мотивами робіт Василя Кричевського — одного із засновників українського модерну

Ірина Маймур 18 серпня 2026
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До 35-річчя Незалежності України вітрини просторів «Всі. Свої» у Києві оформили композиціями, натхненими творчістю Василя Кричевського — архітектора, художника, графіка й одного із засновників українського архітектурного модерну, повідомили БЖ в команді проєкту.

Культурний проєкт отримав назву «Василь Кричевський. Мова Незалежності». В оформленні переосмислили орнаменти, архітектурні образи та мотиви державної символіки, з якими працював митець. За задумом авторів, спадщину Кричевського у такий спосіб переносять із музейного й архівного середовища у сучасний міський простір.

Проєкт ініціювала культурна платформа «Хвилюємо». Його реалізували за підтримки Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.

Василь Кричевський працював в архітектурі, живописі, книжковій графіці, декоративному мистецтві, театрі та кіно. Він поєднував українську народну традицію із сучасними на той час європейськими художніми підходами та був одним із засновників Української академії мистецтв у 1917 році.

Окреме місце у його творчості посідала державна графіка. У 1918 році Кричевський розробив проєкт державного герба Української Народної Республіки, основу якого становив тризуб — знак князя Володимира Великого. Митець також працював над державними печатками та графічним оформленням українських банкнот.

Одна з найвідоміших архітектурних робіт Кричевського — будинок Полтавського губернського земства, де нині розташований краєзнавчий музей його імені. В оформленні будівлі митець використав мотиви народної архітектури, локальні орнаменти, настінні розписи та традиційну кераміку. Будівлю вважають одним із визначних зразків українського архітектурного модерну.

Побачити оформлення можна на Хрещатику, 27, а також у ТРЦ Respublika Park (вхід № 4), Lavina Mall, Retroville та Blockbuster Mall.

Зображення: «Всі. Свої»
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