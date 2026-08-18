Тайвань планує виплатити кожному громадянину по $314 як «дивіденди від ШІ»

Уряд Тайваню планує закласти до бюджету на 2027 рік одноразову виплату 10 тисяч нових тайванських доларів — близько $314 — кожному громадянину. Президент Вільям Лай (Лай Ціндe) пов’язав це рішення зі стрімким економічним зростанням і назвав виплати можливістю поділитися з населенням «дивідендами від ШІ», повідомляє Taipei Times.

Загалом на програму планують спрямувати 235,7 мільярда нових тайванських доларів, або близько $7,4 мільярда. Виплати зможуть провести після схвалення бюджету на 2027 рік Законодавчим юанем — парламентом Тайваню. Якщо бюджет ухвалять до кінця 2026 року, громадяни зможуть отримати гроші до Нового року за місячним календарем у 2027-му.

Економіка Тайваню в першій половині 2026 року зросла на 14,15% — це найкращий результат за такий період за останні 50 років. Прогноз зростання за весь рік підвищили з 9,64% до 11,05%. Якщо він справдиться, це буде найвищий річний показник за 39 років.

Лай пояснює таке зростання глобальним попитом на штучний інтелект, високопродуктивні обчислення та хмарні сервіси. Це збільшує замовлення, експорт та інвестиції в тайванські напівпровідникові й технологічні виробництва.

За словами президента, уряд хоче, щоб вигоду від економічного буму відчули й звичайні громадяни. Саме в цьому контексті він і використав формулювання «дивіденди від ШІ» — йдеться не про окремий податок на технологічні компанії, а про одноразову виплату з бюджету на тлі зростання доходів держави.

У бюджеті на 2027 рік також планують збільшити фінансування сімейної підтримки, технологічних програм, інфраструктури й оборони. Загальні оборонні видатки вперше мають перевищити 3% ВВП.