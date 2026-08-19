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Пісня Tame Impala очолила cвітовий чарт Spotify після появи в новому фільмі про Людину-павука

Ірина Маймур 19 серпня 2026
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Пісня Tame Impala очолила cвітовий чарт Spotify після появи в новому фільмі про Людину-павука

Пісня австралійського музичного проєкту Tame Impala «Loser» піднялася на перше місце світового чарту Spotify, набравши 3,76 мільйона прослуховувань за добу. Це перший трек проєкту Кевіна Паркера, який очолив світовий рейтинг платформи. Про це свідчать дані Spotify.

«Loser» вийшла у вересні 2025 року, а згодом увійшла до п’ятого студійного альбому Tame Impala «Deadbeat». Нову хвилю популярності композиція отримала після появи у фільмі «Людина-павук: Абсолютно новий день» («Spider-Man: Brand New Day»).

За даними Billboard на основі статистики Luminate, за перші чотири дні після прем’єри «Людини-павука: Абсолютно новий день» пісня «Loser» набрала в США понад 2,6 мільйона прослуховувань — на 838% більше, ніж за аналогічний період до виходу фільму. Після цього трек продовжив підніматися в стримінгових чартах і зрештою дістався першого місця глобального чарту Spotify.

Прев'ю відео

Головну роль у кліпі на «Loser» зіграв Джо Кірі, відомий за серіалом «Дивні дива» та власним музичним проєктом Djo. Відео вийшло одночасно з піснею у вересні 2025 року.

28 липня 2026 року Кірі, який виступав на розігріві Tame Impala у Бостоні як Djo, знову вийшов на сцену під час основного сету. Разом із Кевіном Паркером він виконав «Loser» у TD Garden.

Tame Impala — австралійський психоделічний музичний проєкт Кевіна Паркера, заснований у Перті у 2007 році. Паркер сам пише, записує та продюсує більшість музики Tame Impala, а на концертах виступає разом із музикантами. Проєкт починав із психоделічного року, а згодом поєднав його з попмузикою, електронікою та танцювальним звучанням.

За цей час Tame Impala випустив п’ять студійних альбомів: «InnerSpeaker» (2010), «Lonerism» (2012), «Currents» (2015), «The Slow Rush» (2020) та «Deadbeat» (2025). Серед найвідоміших композицій проєкту — «The Less I Know the Better», «Let It Happen» і «Borderline». У 2026 році Tame Impala також отримав «Ґреммі» за «End Of Summer» у категорії найкращого танцювального / електронного запису.

Фото на обкладинці: Andy Witchger / Wikimedia Commons
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