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Вийшов перший трейлер документального фільму про возз’єднання гурту Oasis

Іван Назаренко 18 серпня 2026
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Disney+ показав перший трейлер документального фільму «Oasis: Don’t Look Back in Anger», присвяченого возз’єднанню братів Ліама та Ноела Ґаллагерів і їхньому масштабному туру Oasis Live ’25. Про це повідомляє Variety.

На початку трейлера музиканти згадують розпад гурту та зізнаються, що не були впевнені, чи зможуть знову працювати разом.

«Те, як усе закінчилося, було неприйнятним», — каже Ліам. Ноел своєю чергою визнає, що не уявляв себе з братом на одній сцені й побоювався, що старі конфлікти можуть знову зруйнувати гурт.

Втім, цього разу возз’єднання таки відбулося. Oasis Live ’25 став одним із наймасштабніших рок-турів останніх років. Гурт виступав на стадіонах по всьому світу перед багатотисячними аудиторіями.

Режисерами фільму стали Ділан Саузерн і Вілл Лавлейс, відомі за документальними стрічками «Shut Up and Play the Hits» та «Meet Me in the Bathroom». Сценарій написав Стівен Найт, автор «Гострих картузів».

Знімальна команда отримала доступ до репетицій, залаштунків і концертів Oasis. Крім того, фільм містить перші за понад 25 років спільні інтерв’ю Ліама та Ноела Ґаллагерів.

«Oasis: Don’t Look Back in Anger» покажуть на Венеційському кінофестивалі у вересні. З 11 вересня фільм матиме обмежений кінотеатральний прокат, зокрема на екранах IMAX, а згодом вийде на Disney+.

Документальна стрічка розповість історію повернення Oasis на сцену й покаже, чому возз’єднання гурту стало настільки важливою культурною подією для шанувальників різних поколінь.

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