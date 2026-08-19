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Діти Робіна Вільямса відновили сторінку актора в Instagram — як протидію ШІ-контенту з його образом

Іван Назаренко 19 серпня 2026
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Діти Робіна Вільямса — Зак, Зельда та Коді — відновили Instagram актора, який не оновлювався з 2014 року, після його смерті. Про це повідомляє Deadline.

У такий спосіб вони хочуть створити надійне джерело матеріалів про батька на тлі поширення відео, згенерованих штучним інтелектом, із його образом та голосом.

Родина зазначила, що акаунт має стати місцем, де публікуватимуть автентичні фотографії, відео, історії та спогади про Вільямса. Цього року акторові виповнилося б 75 років.

Родина також відновила присутність Вільямса в TikTok, Facebook і YouTube. На цих сторінках публікуватимуть матеріали про кар’єру та життя актора, щоб нові покоління могли познайомитися з його творчістю.

Зельда Вільямс уже неодноразово виступала проти використання образу її батька у відео, створених штучним інтелектом. Торік вона закликала людей не надсилати їй такі ролики та назвала їх огидними й такими, що знецінюють надбання реальних людей.

За словами Зельди, ШІ-контент перетворює спадщину людей на масовий потік низькоякісних відео, які імітують їхню зовнішність та голос заради переглядів і лайків.

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