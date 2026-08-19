На кінофестивалі в Торонто покажуть фільм про українську молодь під час війни: стрічку спродюсував Шон Пенн

На Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) 11 вересня відбудеться світова прем’єра «Black Sunflowers» («Чорні соняшники») — документального фільму американського режисера Джеймса Маркуса Гейні про українську молодь під час повномасштабної війни. Виконавчим продюсером стрічки став Шон Пенн, пише The Hollywood Reporter.

Разом із українською командою Гейні знімав молодих людей у дуже різних обставинах — на фронті, рейвах, автомобільних заїздах і серед зруйнованих війною міст. Один із героїв служить водієм військової вантажівки, а у вільний час бере участь в автоперегонах. Інший — військовий після ампутації, якого режисер знімає на рейві з протезом.

Серед героїнь — фотографка, яка після початку війни перейшла від зйомок природи до документування наслідків бойових дій, та молода жінка, що вчиться стріляти з гвинтівки.

«Мене здивувало, наскільки багато звичайного життя тривало попри війну. Я не міг позбутися думки, що великі медіа показують лише половину цієї історії», — зазначив Гейні.

Це спостереження і стало основою «Black Sunflowers»: режисер фіксує не окремо фронт чи тил, а те, як ці реальності постійно перетинаються в житті одного покоління.

Шон Пенн, який долучився до фільму як виконавчий продюсер, раніше вже працював над документальним проєктом про Україну. Разом з Аароном Кауфманом він зняв «Superpower» («Суперсила») про повномасштабне російське вторгнення — до документального проєкту увійшли, зокрема, інтерв’ю з Володимиром Зеленським.

Продюсерами «Black Sunflowers» стали Педрам Резаї, Мікайла Джин Міллер, Євгеній Здоровило, Семі Мошер, Ерік Малдін, Володимир Яценко та Анна Яценко.

Міжнародний кінофестиваль у Торонто цьогоріч триватиме з 10 до 20 вересня.