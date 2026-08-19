На кінофестивалі в Торонто покажуть фільм про українську молодь під час війни: стрічку спродюсував Шон Пенн

На Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) 11 вересня відбудеться світова прем’єра «Black Sunflowers» («Чорні соняшники») — документального фільму американського режисера Джеймса Маркуса Гейні про українську молодь під час повномасштабної війни. Виконавчим продюсером стрічки став Шон Пенн, пише The Hollywood Reporter.
BLACK SUNFLOWERS. TIFF 2026. pic.twitter.com/uV2a9hOIeI— Black Sunflowers (@bsflowersmovie) August 13, 2026
Разом із українською командою Гейні знімав молодих людей у дуже різних обставинах — на фронті, рейвах, автомобільних заїздах і серед зруйнованих війною міст. Один із героїв служить водієм військової вантажівки, а у вільний час бере участь в автоперегонах. Інший — військовий після ампутації, якого режисер знімає на рейві з протезом.
Серед героїнь — фотографка, яка після початку війни перейшла від зйомок природи до документування наслідків бойових дій, та молода жінка, що вчиться стріляти з гвинтівки.
«Мене здивувало, наскільки багато звичайного життя тривало попри війну. Я не міг позбутися думки, що великі медіа показують лише половину цієї історії», — зазначив Гейні.
Це спостереження і стало основою «Black Sunflowers»: режисер фіксує не окремо фронт чи тил, а те, як ці реальності постійно перетинаються в житті одного покоління.
Шон Пенн, який долучився до фільму як виконавчий продюсер, раніше вже працював над документальним проєктом про Україну. Разом з Аароном Кауфманом він зняв «Superpower» («Суперсила») про повномасштабне російське вторгнення — до документального проєкту увійшли, зокрема, інтерв’ю з Володимиром Зеленським.
Продюсерами «Black Sunflowers» стали Педрам Резаї, Мікайла Джин Міллер, Євгеній Здоровило, Семі Мошер, Ерік Малдін, Володимир Яценко та Анна Яценко.
Міжнародний кінофестиваль у Торонто цьогоріч триватиме з 10 до 20 вересня.