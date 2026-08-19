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Брат принцеси Діани видасть книжку про її життя, у якій спробує розповісти її історію без міфів

Іван Назаренко 19 серпня 2026
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Брат принцеси Діани видасть книжку про її життя, у якій спробує розповісти її історію без міфів

Граф Спенсер, молодший брат принцеси Діани, у вересні видасть книжку «Swan Song: Diana, My Sister» («Лебедина пісня: моя сестра Діана»), у якій розповість про життя сестри зі своєї перспективи. Видання вийде майже через 30 років після загибелі Діани в автокатастрофі в Парижі, пише BBC.

За словами Спенсера, приводом для написання книжки стали численні запити на інтерв’ю напередодні річниці смерті Діани. Він каже, що втомився читати чужі версії її історії, багато з яких, на його думку, ґрунтуються на неправді, що з роками стала сприйматися як факт.

«Я хочу говорити від імені Діани й робити це відкрито та позитивно», — заявив граф. Він хоче, щоб книга допомогла читачам краще зрозуміти, якою насправді була його сестра: харизматичною, люблячою, але водночас невпевненою в собі людиною, яка, за словами Спенсера, «на повну прожила своє життя» і залишила після себе кращий світ.

Спенсер був одним із найближчих родичів Діани. У 1997 році він виголосив промову на її похороні у Вестмінстерському абатстві. Тоді граф назвав сестру «самою сутністю співчуття, обов’язку, стилю та краси» і сказав, що в усьому світі вона стала символом безкорисливої людяності та захисту прав найбільш знедолених.

Водночас у промові Спенсер різко критикував пресу, назвавши Діану «найбільш переслідуваною людиною сучасної епохи». Він також пообіцяв захищати її синів Вільяма та Гаррі, щоб вони не пережили того самого тиску з боку медіа.

Тепер Спенсер хоче зафіксувати власні спогади про сестру в окремій книжці. Він сподівається, що вона буде цікавою не лише людям, які пам’ятають Діану за життя, а й молодшому поколінню, яке знає її переважно як історичну постать.

Принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року у віці 36 років. Цього року їй виповнилося б 65. На момент її смерті Вільяму було 15 років, а Гаррі — 12.

Фото: Russ2009 / Wikimedia Commons
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