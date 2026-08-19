Cпівачка Анжеліка Кіджо стала першою африканською артисткою, що отримала зірку на Голлівудській алеї слави

Бенінська співачка Анжеліка Кіджо отримала зірку на Голлівудській алеї слави в Лос-Анджелесі, ставши першою африканською артисткою, удостоєною цієї відзнаки, повідомляє Euronews. Привітати 66-річну виконавицю прийшли представники індустрії, зокрема актор Віллем Дефо.

Кіджо має за плечима понад 40 років музичної кар’єри та 18 альбомів. Вона п’ять разів ставала лауреаткою премії «Ґреммі», а у своїй творчості поєднує західноафриканські музичні традиції з попом, джазом, фанком та іншими жанрами.

На церемонії представник Recording Academy Гарві Мейсон-молодший назвав Кіджо унікальною артисткою та наголосив, що її внесок виходить за межі музики. За його словами, співачка допомогла створювати зв’язки між людьми та ламати культурні бар’єри.

Актор Віллем Дефо, який був одним із гостей церемонії, окремо відзначив енергію Кіджо на сцені та її багаторічну гуманітарну діяльність. Зокрема, він згадав Batonga Foundation — організацію, яка працює над розширенням доступу молодих жінок в Африці до освіти та можливостей для розвитку.

Кіджо також понад 20 років є посолкою доброї волі ЮНІСЕФ. Вона виступала на Генеральній асамблеї ООН, церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо 2020 року та інших міжнародних заходах, де привертала увагу до питань освіти, прав жінок і розвитку африканських країн.

Президент Беніну Ромюальд Вадагні назвав отримання зірки історичним досягненням для країни та всього континенту. За його словами, Кіджо підняла «ритми, творчість і гідність» Беніну на світовий рівень.