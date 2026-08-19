Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Reddit почав озвучувати пости за допомогою ШІ та робити з них відео

Кирило Шостак 19 серпня 2026
422

Reddit почав тестувати нову функцію, яка за допомогою штучного інтелекту перетворює текстові дописи та коментарі на короткі вертикальні відео у стилі TikTok, повідомляє Hypebeast.

У новому форматі ШІ озвучує оригінальний допис і вибрані відповіді, а на екрані паралельно показують текст обговорення. Слова підсвічуються у міру того як їх зачитує синтезований голос.

Такі ролики отримують позначку «Реальна розмова, озвучена ШІ». Водночас оригінальні текстові дописи залишаються без змін, а користувачі можуть перемикатися між звичайним і відеоформатом.

Поки що Reddit тестує функцію лише на текстових дописах без фотографій та GIF. На першому етапі адміністратори вручну відбирають англомовні обговорення.

Тестування відбувається у браузерній версії Reddit. Якщо експеримент буде успішним, функцію планують поширити на більше спільнот, а згодом — і на застосунки для iOS та Android.

Раніше ми повідомляли, що компанія Amazon скуповує великі партії книжок, зокрема рідкісних і важкодоступних, сканує їх для отримання текстових даних для навчання ШІ, а фізичні примірники під час цього знищує.

Також нагадаємо, OpenAI запускає новий сервіс «ChatGPT для підлітків», який передбачає додаткові обмеження та інструменти безпеки для неповнолітніх користувачів.

Мітки
Новини
Читайте також
Cпівачка Анжеліка Кіджо стала першою африканською артисткою, що отримала зірку на Голлівудській алеї слави У Львові вперше відкриють для відвідувачів кам’яницю з готичним різьбленням і кахлями XV століття В Іспанії продають середньовічний замок на краю 100-метрової скелі Брат принцеси Діани видасть книжку про її життя, у якій спробує розповісти її історію без міфів
«Кінець Оук-стріт» — фільм про кризу шлюбу… і динозаврів 18 серпня 2026 Київські замальовки. Випуск 50 16 серпня 2026 Серіал «Шуґар» — найкраще, що траплялося з детективом 14 серпня 2026 Тирамісу — король десертів чи самозванець 14 серпня 2026 Я буду в костюмі болота: як Ріітта Айконен і Кароліне Йорт повертають людей до природи 12 серпня 2026 Вітаємо, тепер ви собачник. Дев’ять історій про адопцію 11 серпня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку