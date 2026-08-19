Reddit почав озвучувати пости за допомогою ШІ та робити з них відео

Reddit почав тестувати нову функцію, яка за допомогою штучного інтелекту перетворює текстові дописи та коментарі на короткі вертикальні відео у стилі TikTok, повідомляє Hypebeast.

У новому форматі ШІ озвучує оригінальний допис і вибрані відповіді, а на екрані паралельно показують текст обговорення. Слова підсвічуються у міру того як їх зачитує синтезований голос.

Такі ролики отримують позначку «Реальна розмова, озвучена ШІ». Водночас оригінальні текстові дописи залишаються без змін, а користувачі можуть перемикатися між звичайним і відеоформатом.

Поки що Reddit тестує функцію лише на текстових дописах без фотографій та GIF. На першому етапі адміністратори вручну відбирають англомовні обговорення.

Тестування відбувається у браузерній версії Reddit. Якщо експеримент буде успішним, функцію планують поширити на більше спільнот, а згодом — і на застосунки для iOS та Android.

Раніше ми повідомляли, що компанія Amazon скуповує великі партії книжок, зокрема рідкісних і важкодоступних, сканує їх для отримання текстових даних для навчання ШІ, а фізичні примірники під час цього знищує.

Також нагадаємо, OpenAI запускає новий сервіс «ChatGPT для підлітків», який передбачає додаткові обмеження та інструменти безпеки для неповнолітніх користувачів.