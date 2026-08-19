В Іспанії продають середньовічний замок на краю 100-метрової скелі

В Іспанії виставили на продаж історичний замок Аркос, збудований у XI столітті. За середньовічну фортецю в провінції Кадіс просять 7,9 млн євро, повідомляє Daily Mail.

Замок височіє над долиною Гвадалете на краю 100-метрової скелі. Спочатку його звели як оборонну фортецю, а у XIV столітті перетворили на резиденцію герцогів Аркос.

Будівля має близько 5300 квадратних метрів площі та 60 кімнат, серед яких 12 спалень, 10 ванних кімнат і бібліотека. Також у комплексі є внутрішні дворики, сади, склепінчасті стелі та тераси з панорамним видом.

Нерухомість виставили на продаж через Sotheby's — вперше після 1922 року.

В описі об’єкта його називають старовинним андалузьким алькасаром і однією з найбільш незвичайних житлових фортець на півдні Іспанії. Замок залишався заселеним упродовж століть.

За останні сто років будівлю реставрували, намагаючись максимально зберегти її історичний вигляд. Нині вона належить маркізу Тамаронському Сантьяго де Мора-Фігероа. Його родина придбала замок у 1922 році, щоб урятувати споруду від руйнування.

Замок розташований поруч із площею Пласа-дель-Кабільдо в історичному центрі міста Аркос-де-ла-Фронтера. Комплекс оточують сади з кипарисами та миртовими огорожами, а також кілька внутрішніх дворів з арками.

Зазвичай замок закритий для туристів. Потрапити всередину можна лише під час днів відкритих дверей, які проводять приблизно чотири рази на рік.