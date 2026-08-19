Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

В Іспанії продають середньовічний замок на краю 100-метрової скелі

Кирило Шостак 19 серпня 2026
347

В Іспанії виставили на продаж історичний замок Аркос, збудований у XI столітті. За середньовічну фортецю в провінції Кадіс просять 7,9 млн євро, повідомляє Daily Mail.

Замок височіє над долиною Гвадалете на краю 100-метрової скелі. Спочатку його звели як оборонну фортецю, а у XIV столітті перетворили на резиденцію герцогів Аркос.

Будівля має близько 5300 квадратних метрів площі та 60 кімнат, серед яких 12 спалень, 10 ванних кімнат і бібліотека. Також у комплексі є внутрішні дворики, сади, склепінчасті стелі та тераси з панорамним видом.

Нерухомість виставили на продаж через Sotheby's — вперше після 1922 року.

В описі об’єкта його називають старовинним андалузьким алькасаром і однією з найбільш незвичайних житлових фортець на півдні Іспанії. Замок залишався заселеним упродовж століть.

За останні сто років будівлю реставрували, намагаючись максимально зберегти її історичний вигляд. Нині вона належить маркізу Тамаронському Сантьяго де Мора-Фігероа. Його родина придбала замок у 1922 році, щоб урятувати споруду від руйнування.

Замок розташований поруч із площею Пласа-дель-Кабільдо в історичному центрі міста Аркос-де-ла-Фронтера. Комплекс оточують сади з кипарисами та миртовими огорожами, а також кілька внутрішніх дворів з арками.

Зазвичай замок закритий для туристів. Потрапити всередину можна лише під час днів відкритих дверей, які проводять приблизно чотири рази на рік.

Мітки
Новини
Читайте також
Reddit почав озвучувати пости за допомогою ШІ та робити з них відео Cпівачка Анжеліка Кіджо стала першою африканською артисткою, що отримала зірку на Голлівудській алеї слави У Львові вперше відкриють для відвідувачів кам’яницю з готичним різьбленням і кахлями XV століття Брат принцеси Діани видасть книжку про її життя, у якій спробує розповісти її історію без міфів
«Кінець Оук-стріт» — фільм про кризу шлюбу… і динозаврів 18 серпня 2026 Київські замальовки. Випуск 50 16 серпня 2026 Серіал «Шуґар» — найкраще, що траплялося з детективом 14 серпня 2026 Тирамісу — король десертів чи самозванець 14 серпня 2026 Я буду в костюмі болота: як Ріітта Айконен і Кароліне Йорт повертають людей до природи 12 серпня 2026 Вітаємо, тепер ви собачник. Дев’ять історій про адопцію 11 серпня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку