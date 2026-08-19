У Києві дев’ять вітражів 1970-х визнали об’єктами культурної спадщини

У Києві ансамбль із дев’яти вітражів «Історія медицини», створений художниками-монументалістами Валерієм Карасем і Марієттою Левханян у 1976 році, набув статусу об’єкта культурної спадщини. Окремо такий статус надали кожній із дев’яти композицій, повідомив Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використання пам’яток (КНМЦ).

Вітражі розташовані в медичному корпусі на вул. Загорівській, 1. Композиції присвячені медицині різних епох і культур — від Київської Русі та Давньої Греції до Китаю, середньовічної Франції й арабського світу.

КНМЦ почав досліджувати ансамбль у 2025 році та зафіксував втрати частини його первісних елементів. На початку 2000-х з вітражів «Медицина Київської Русі», «Лікарі Франції середньовіччя» та «Давньоарабські лікарі» демонтували окремі блоки, замінивши їх вікнами. Ще дві композиції — «Давньогрецька медицина» та «Китайська медицина» — нині закриті для огляду з боку приміщення.

Скляні елементи для вітражів художники виготовляли вручну: їх відливали у формах, додавали барвник, а після часткового затвердіння наносили малюнок. За підрахунками КНМЦ, дев’ять композицій можуть складатися із більш ніж 1500 таких елементів. Під час роботи над ансамблем Валерій Карась зазнав тяжкої травми та втратив одне око.

Для оформлення охоронного статусу мистецтвознавиця Тетяна Мячкова підготувала десять комплектів облікової документації — один на ансамбль загалом і по одному на кожен із дев’яти вітражів. Після розгляду на консультативній раді Департамент охорони культурної спадщини наказом від 5 травня 2026 року визнав їх об’єктами культурної спадщини.

Документацію також передали до Міністерства культури України для розгляду питання про внесення ансамблю та окремих вітражів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Наразі до реєстру їх ще не внесли.

Усі дев’ять композицій розташовані в одному корпусі, однак мають трьох різних балансоутримувачів: Київську обласну клінічну лікарню, Київський обласний спеціалізований медичний центр і Київський обласний перинатальний центр.