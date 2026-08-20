У Китаї тестують роботів-поліціянтів для контролю за дотриманням ПДР

У китайському місті Ханчжоу роботів почали використовувати для регулювання дорожнього руху та виявлення порушень ПДР. Модель T2 компанії SUPCON Information може попереджати порушників, подавати сигнали руками й відповідати на запитання перехожих, пише Reuters.

In the eastern Chinese city of Hangzhou, a humanoid robot is part of a pilot project aimed at handing some of police officers' most repetitive traffic-control duties to machines.



Developed by local technology firm SUPCON Information, the robocop uses cameras, radar and onboard… — Reuters (@Reuters) August 20, 2026

Робот має зріст 1,88 метра, важить 98 кілограмів і пересувається на колесах. За допомогою камер, радарів і бортової системи він може розпізнавати водіїв електробайків без шоломів, електровелосипеди з пасажирами, авто, що зупиняються на розмітці, та пішоходів, які переходять дорогу на червоне світло.

Механічні руки T2 відтворюють стандартні жести дорожніх поліціянтів і працюють синхронно зі світлофорами. Роботи також можуть підказувати дорогу, відповідати на запитання про паркування та ПДР, а за потреби — з’єднати людину з місцевою поліцією.

Від травня SUPCON розмістила в Ханчжоу 15 таких роботів. За даними компанії, вони вже зробили понад 170 тисяч попереджень, а щомісячна кількість випадків їзди без шолома та виїзду автівок за стоп-лінію скоротилася більш ніж на 40%.

Роботи працюють автономно із 7:00 до 18:00 і переміщуються між заздалегідь визначеними точками на перехрестях без постійного дистанційного керування.

SUPCON заявляє, що точність розпізнавання порушень перевищує 95%. Водночас на роботу камер і радарів можуть впливати сильне сонячне світло, дощ та екстремальні температури.

Наразі, за даними SUPCON, майже 50 таких машин працюють приблизно у восьми містах трьох китайських провінцій. До кінця року їх може бути близько 200.