Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

У Китаї тестують роботів-поліціянтів для контролю за дотриманням ПДР

Ірина Маймур 20 серпня 2026
379

У китайському місті Ханчжоу роботів почали використовувати для регулювання дорожнього руху та виявлення порушень ПДР. Модель T2 компанії SUPCON Information може попереджати порушників, подавати сигнали руками й відповідати на запитання перехожих, пише Reuters.

Робот має зріст 1,88 метра, важить 98 кілограмів і пересувається на колесах. За допомогою камер, радарів і бортової системи він може розпізнавати водіїв електробайків без шоломів, електровелосипеди з пасажирами, авто, що зупиняються на розмітці, та пішоходів, які переходять дорогу на червоне світло.

Механічні руки T2 відтворюють стандартні жести дорожніх поліціянтів і працюють синхронно зі світлофорами. Роботи також можуть підказувати дорогу, відповідати на запитання про паркування та ПДР, а за потреби — з’єднати людину з місцевою поліцією.

Від травня SUPCON розмістила в Ханчжоу 15 таких роботів. За даними компанії, вони вже зробили понад 170 тисяч попереджень, а щомісячна кількість випадків їзди без шолома та виїзду автівок за стоп-лінію скоротилася більш ніж на 40%.

Роботи працюють автономно із 7:00 до 18:00 і переміщуються між заздалегідь визначеними точками на перехрестях без постійного дистанційного керування.

SUPCON заявляє, що точність розпізнавання порушень перевищує 95%. Водночас на роботу камер і радарів можуть впливати сильне сонячне світло, дощ та екстремальні температури.

Наразі, за даними SUPCON, майже 50 таких машин працюють приблизно у восьми містах трьох китайських провінцій. До кінця року їх може бути близько 200.

Мітки
Новини
Читайте також
Вийшов трейлер фільму про зірку бойовиків Дольфа Лундгрена — прем’єра в жовтні У Громадській раді Києва пропонують зупинити демонтаж МАФів до весни 2027 року Сад Клода Моне у Франції постраждав від аномальної спеки — частина рослин загинула «Наклепницька кампанія»: Венеційський кінофестиваль відповів на критику України щодо участі російського фільму «Дау»
Ташкентський сейсмічний модернізм: від катастрофи до ЮНЕСКО 20 серпня 2026 Портрет із бородавками: яким вийшов «Кузьма: Страшно веселий» 19 серпня 2026 Серіал «Ліхтарі» — «Справжній детектив» від супергероїки? 19 серпня 2026 «Кінець Оук-стріт» — фільм про кризу шлюбу… і динозаврів 18 серпня 2026 Київські замальовки. Випуск 50 16 серпня 2026 Серіал «Шуґар» — найкраще, що траплялося з детективом 14 серпня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку