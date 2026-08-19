У TikTok можуть з’явитися грошові перекази в особистих повідомленнях

TikTok розглядає можливість запуску функції, яка дозволить користувачам надсилати гроші одне одному через особисті повідомлення. Ознаки нової функції виявили в коді актуальної версії американського застосунку TikTok для iPhone. Про це пише Bloomberg.

З коду випливає, що отримувач зможе прийняти переказ до завершення визначеного терміну, а відправник — стежити за статусом платежу. Також користувачі, ймовірно, зможуть надсилати запити на оплату та додавати до переказів короткі повідомлення.

Для обробки транзакцій TikTok може використовувати власну платіжну систему TikTok Pay, яка вже працює в окремих країнах Південно-Східної Азії.

Водночас функцію поки не тестують у жодній країні. Вона перебуває на ранньому етапі розробки, тому невідомо, чи запустить TikTok перекази між користувачами та коли це може статися.

Зараз фінансові операції в TikTok переважно пов’язані з внутрішніми покупками. Користувачі можуть купувати цифрові монети та витрачати їх на віртуальні подарунки для авторів контенту й ведучих прямих трансляцій.

За даними Sensor Tower, від початку 2026 року користувачі по всьому світу витратили в TikTok понад $2,9 млрд. У США витрати всередині застосунку перевищують показники YouTube, Facebook та Instagram.

Раніше повідомлялось, що Reddit почав тестувати нову функцію, яка за допомогою штучного інтелекту перетворює текстові дописи та коментарі на короткі вертикальні відео у стилі TikTok.