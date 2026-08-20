Принц Гаррі та Меган Маркл повертаються до Великої Британії разом із дітьми

Принц Гаррі та Меган Маркл планують повернутися до Великої Британії разом із дітьми — принцом Арчі та принцесою Лілібет. Родина оселиться у приватній резиденції, але Гаррі та Меган не повертатимуться до виконання королівських обов’язків, пише The Hollywood Reporter.

Сассекси хочуть переїхати до Великої Британії уже в серпні. Арчі та Лілібет у вересні мають розпочати навчання у британській школі — для обох це буде перший досвід навчання у країні. Точне місце розташування нової резиденції та школу дітей не розголошують.

Водночас Гаррі та Меган збережуть будинок у Монтесіто в Каліфорнії, де жили після переїзду до США у 2020 році, а також нерухомість у Португалії. Британська резиденція буде приватною — сім’я не планує жити в одному з королівських маєтків.

Повернення не означатиме й відновлення королівських обов’язків. Гаррі та Меган залишатимуться приватними особами й членами королівської родини, що не працюють. За інформацією People, короля Чарльза III повідомили про їхні плани 16 серпня, і він позитивно сприйняв можливість частіше бачитися із сином, невісткою та онуками приватно.

Рішення про переїзд з’явилося через кілька тижнів після сімейного візиту до Великої Британії. Тоді Гаррі, Меган та їхні діти зустрілися з Чарльзом III і королевою Каміллою в Гайгроув-гаусі. Для Арчі та Лілібет це була перша зустріч із дідусем за понад чотири роки.

Переїзд також дасть Гаррі змогу частіше працювати з британськими благодійними організаціями, зокрема WellChild і Scotty’s Little Soldiers, та проєктами Invictus Games. Меган продовжить розвивати свій лайфстайл-бренд As Ever та працювати над іншими проєктами.

Питання безпеки протягом кількох років залишалося однією з причин, через які Гаррі не хотів регулярно приїжджати у Велику Британію з дружиною та дітьми. Після відмови від королівських обов’язків подружжя втратило державну поліцейську охорону, а Гаррі оскаржував рішення щодо рівня захисту своєї сім’ї.

Гаррі та Меган перестали виконувати обов’язки членів королівської родини, що працюють, у 2020 році й згодом оселилися в Каліфорнії. Відтоді їхні стосунки з частиною родини залишалися напруженими. Нині Гаррі почав частіше спілкуватися з батьком, однак із принцом Вільямом вони досі не підтримують зв’язок.