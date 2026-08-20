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«Одіссея» Нолана стала найкасовішим фільмом з віковим рейтингом R в історії

Кирило Шостак 20 серпня 2026
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Фільм Крістофера Нолана «Одіссея» встановив новий світовий рекорд, ставши найкасовішою стрічкою з віковим рейтингом R в історії. Картина обійшла супергеройський блокбастер «Дедпул і Росомаха», який утримував перше місце з 2024 року, повідомляє Comic Basics.

Фільм Marvel свого часу зібрав близько $1,34 млрд у світовому прокаті. «Одіссея» подолала цю позначку значною мірою завдяки міжнародному прокату: понад 60% її зборів припадає на ринки за межами США.

У США «Одіссея» стартувала зі $123,5 млн у 3919 кінотеатрах. Згодом американські збори перевищили $500 млн, а міжнародний прокат приніс сотні мільйонів доларів і продовжує поповнювати касу.

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«Одіссея» вже стала найкасовішим фільмом у кар’єрі Крістофера Нолана, обійшовши стрічку «Темний лицар повертається».

Важливу роль у касових результатах відіграли преміальні формати. «Одіссея» стала першим повнометражним фільмом, повністю знятим на камери IMAX, а покази в цьому форматі принесли стрічці понад $280 млн у світовому прокаті.

Особливим попитом користуються сеанси на 70-мм плівці — квитки на деякі покази розкуповували більш ніж за місяць наперед, через що кінотеатри продовжили прокат до середини вересня.

Міжнародний прокат фільму Нолана також ще триває. В Індії фільм продовжує показувати високі касові результати, а в серпні «Одіссея» вийшла в Китаї.

Попередній рекорд серед фільмів з рейтингом R належав «Дедпулу і Росомасі», який 2024 року обійшов «Джокера» 2019 року.

Виробничий бюджет «Одіссеї», за даними ЗМІ, становив близько $250 млн. Для порівняння, сукупні витрати на виробництво та маркетинг «Дедпула і Росомахи» оцінювали приблизно у $537 млн.

Зображення: B&H Film Distribution Company / Universal Pictures
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