У Громадській раді Києва пропонують зупинити демонтаж МАФів до весни 2027 року

Голова Громадської ради Києва Геннадій Кривошея запропонував міській владі зупинити до 1 травня 2027 року демонтаж законно встановлених тимчасових споруд. На його думку, це допоможе підтримати малий бізнес і водночас посилити стійкість столиці напередодні складної зими.

З відповідною пропозицією Кривошея звернувся до міського голови Віталія Кличка та депутатів Київради.

Він нагадав, що у лютому та березні 2022 року, коли значна частина супермаркетів у столиці не працювала, саме невеликі торгові точки допомагали забезпечувати киян продуктами, водою, гарячими напоями й товарами першої необхідності.

За словами Кривошеї, підприємці працювали під обстрілами, використовували генератори та намагалися підтримувати торгівлю попри перебої з постачанням. Частина представників малого бізнесу також долучилася до волонтерства, допомагаючи військовим, літнім людям та іншим містянам.

«У найважчі місяці малий бізнес фактично став частиною волонтерської та гуманітарної інфраструктури Києва», — зазначив він.

Кривошея наголосив, що Росія знову атакує енергетику, логістику та інфраструктуру, а попереду на столицю може чекати складна зима. На його думку, невеликі торгові точки можуть стати додатковим елементом міської стійкості у разі проблем із великою логістикою.

Зокрема, МАФи зможуть забезпечувати мешканців харчовими продуктами, засобами гігієни, батарейками, ліхтариками, свічками та іншими необхідними під час відключень товарами.

Точки, обладнані генераторами, за словами Кривошеї, також можуть стати місцями, де люди зможуть зігрітися, випити гарячого чаю чи кави та зарядити телефони.

Кривошея вважає, що зупинення демонтажу законно встановлених тимчасових споруд також дасть змогу підтримати підприємців.

«2022 року вони стали опорою для Києва. Цієї зими Київ має стати опорою для них», — підсумував він.