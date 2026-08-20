«Наклепницька кампанія»: Венеційський кінофестиваль відповів на критику України щодо участі російського фільму «Дау»

Артдиректор Венеційського кінофестивалю Альберто Барбера відповів на критику України щодо участі у цьогорічному конкурсі фільму «Дау» російського режисера Іллі Хржановського. Про це повідомляє Variety.

Напередодні Міністерство закордонних справ України, Міністерство культури та стратегічних комунікацій і посольство України в Італії закликали звернути увагу на зв’язки проєкту з російськими державними структурами.

Барбера визнав, що в Україні триває кривава і жорстока війна, але назвав критику фільму «наклепницькою кампанією». За його словами, «Дау» не є російським фільмом і не містить пропутінської пропаганди. Натомість він стверджує, що стрічка засуджує тоталітарні режими та їхнє втручання в життя людей.

«Це фільм, який викриває тоталітарні режими та їхнє втручання в життя громадян з метою обмеження їхньої свободи. Чому ж тоді ведеться ця наклепницька кампанія з дискредитації фільму, який його критики ще навіть не бачили?», — заявив Барбера.

Однак Україна звернула увагу на інші обставини. Зокрема, головний актор «Дау» Теодор Курентзис отримав російське громадянство від Владіміра Путіна, а його музичну діяльність фінансували російські банки. Проєкт також фінансував російський бізнесмен Сєргєй Адоньєв, який перебуває під санкціями України та США.

«Дау» виріс із задуму біографічного фільму про радянського фізика Льва Ландау, але поступово перетворився на масштабний експериментальний проєкт.

Із відзнятих матеріалів планують створити серію з 14 фільмів. Дві стрічки вже вийшли — «Дау. Виродження» та «Дау. Наташа». Остання отримала Срібного ведмедя Берлінале у 2022 році.

Основні зйомки фільму відбувалися в Харкові впродовж 2008–2011 років. У місті створили масштабну декорацію радянського наукового інституту, а до роботи залучили близько 400 непрофесійних акторів. На ранньому етапі проєкт частково фінансувало українське Держкіно.

Сам Хржановський позиціонує себе як російського дисидента. Барбера заявив, що режисер ще від початку виступав проти російського вторгнення в Україну та зрештою потрапив до російського державного списку терористів.

Утім, навколо «Дау» існують суперечки не лише через його російське походження та фінансування. Під час створення проєкту виникали звинувачення у непрофесійних умовах роботи, зокрема щодо поводження з акторками. Хржановський та виконавиця головної ролі Наталія Бережна ці звинувачення відкидали.