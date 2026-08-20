Сад Клода Моне у Франції постраждав від аномальної спеки — частина рослин загинула

Через аномальну спеку історичний сад Клода Моне в Живерні на півночі Франції втрачає частину рослин. Садівники кажуть, що такого масштабу пошкоджень не бачили раніше, пише ARTnews.

Цього літа Франція пережила рекордну серію хвиль спеки, що спричинила масштабні лісові пожежі. Від високих температур постраждав і сад Клода Моне в Живерні, який щороку приймає тисячі відвідувачів.

«Це неймовірно сумно. Вперше таке сталося в таких масштабах. Це жахливо», — розповів заступник головного садівника музею «Будинок і сади Клода Моне» Ремі Лекутр.

Через спеку повністю загинули, зокрема, настурції, які зазвичай цвітуть у цей період. Частина листя обгоріла, а багато квітів зів’яли та перестали цвісти. Щоб врятувати рослини, садівники об’єднують їх у групи та поливають найбільш вразливі ділянки вночі.

У майбутньому команда саду планує висаджувати більше рослин, стійких до спеки, а також змінювати час їхнього цвітіння відповідно до нового клімату. Водночас садівники не хочуть перетворювати Живерні на точну копію саду, який знав Моне.

«Зрештою, сам сад не є музеєм, це простір, який змінюється разом із часом», — пояснив Лекутр.

При цьому латаття, за мотивами яких Моне створив цикл картин «Водяні лілії», добре переносять високі температури й цього року активно ростуть.

Сад у Живерні створювали так, щоб він нагадував квіткові композиції з картин Моне. Сам художник любив поєднувати рослини з різними періодами цвітіння.

Цього року також виповнюється 100 років від смерті Моне. З цієї нагоди восени в Парижі відкриються кілька виставок, зокрема «Моне: час живопису» в Музеї Оранжері та «Історії пейзажів: від Моне до Гокні (1893–2026)» у Музеї Мармоттан-Моне.