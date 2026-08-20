У Китаї збудували спіральну вежу для спостереження за птахами

Архітектурне бюро Xiang Architects спроєктувало у Китаї оглядову вежу для спостереження за перелітними птахами. Сталева конструкція заввишки 19,8 метра майже повністю складається зі сходів, закручених у подвійну спіраль. Про це повідомляє Dezeen.

Вежу звели на території пташиного заповідника Ченьху поблизу Уханя. Щозими місцеві водно-болотні угіддя стають домівкою для понад 100 тисяч перелітних птахів.

Головною особливістю вежі стали дві спіральні системи сходів, які формують безперервний маршрут угору та вниз. Кожен сходовий марш завершується невеликим балконом зі скляною секцією. Загалом архітектори створили 24 оглядові майданчики, розташовані на різних рівнях.

У Xiang Architects пояснили, що маршрут задумано як послідовність трьох етапів — підйому, повороту та огляду. Сходи задають ритм руху, а проміжні платформи дають відвідувачам змогу зупинитися й спостерігати за ландшафтом.

«Коли відвідувачі дістаються вершини, фінальний панорамний краєвид сприймається радше як кульмінація подорожі, ніж як окрема візуальна подія», — зазначили в бюро.

У проєкті відмовилися від традиційного центрального конструктивного ядра. Його функцію фактично виконують самі сходи.

Вони складаються з 24 стандартизованих збірних елементів, які огортають центральний простір завширшки близько трьох метрів. Стійкість конструкції забезпечують сталеві розпірки, спрямовані у протилежні боки.

Вежу повністю облицювали сталлю, завдяки чому вона помітно контрастує з природним ландшафтом заповідника. За словами архітекторів, зовнішній вигляд споруди змінюється залежно від погоди та освітлення.